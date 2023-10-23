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影／潛艦500億預算可蓋5萬條馬路 馬文君：500億是概念兩者無關聯

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
立委馬文君上午出席立法院外交及國防委員會質詢前表示，就日前指潛艦500億預算可蓋南投5萬條路一事表示，這是二個部分，是500億的概念，被混為一談，沒有關聯。記者黃義書／攝影
立委馬文君上午出席立法院外交及國防委員會質詢前表示，就日前指潛艦500億預算可蓋南投5萬條路一事表示，這是二個部分，是500億的概念，被混為一談，沒有關聯。記者黃義書／攝影

遭民進黨指控涉潛艦洩密的國民黨立委馬文君指潛艦若失敗恐成鐵棺材一事，馬文君上午出席立法院外交及國防委員會質詢前表示，主要是武器裝備的安全性，這是大家可以知道的。而日前指潛艦500億預算可蓋南投5萬條路一事，馬文君澄清表示，這是二個部分，是500億的概念，被混為一談，沒有關聯。

馬文君也表示，對國防自主一直以來都是支持的。如果做的不夠好，在大家的檢討改進之下，可以提供更好的安全裝備，這樣預算用了才有意義。

馬文君 潛艦 棺材

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