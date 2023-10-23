聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／潛艦500億預算可蓋5萬條馬路 馬文君：500億是概念兩者無關聯
遭民進黨指控涉潛艦洩密的國民黨立委馬文君指潛艦若失敗恐成鐵棺材一事，馬文君上午出席立法院外交及國防委員會質詢前表示，主要是武器裝備的安全性，這是大家可以知道的。而日前指潛艦500億預算可蓋南投5萬條路一事，馬文君澄清表示，這是二個部分，是500億的概念，被混為一談，沒有關聯。
馬文君也表示，對國防自主一直以來都是支持的。如果做的不夠好，在大家的檢討改進之下，可以提供更好的安全裝備，這樣預算用了才有意義。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言