影／吳怡玎：台獨與兩岸對話 是中國對台灣軍事行動的關鍵

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維、副書記長吳怡玎與立委林為洲，上午在黨團舉行「台獨？反台獨？戰爭與和平的選擇！」記者會。吳怡玎指美國國防部發表的「中國軍力報告」提到六種中國可能對台灣採取軍事行動的情況。第一、台灣正式宣布獨立。二、末下定義的台獨傾向。三、台灣內部動盪。四、台灣取得核武。五、無限期延後兩岸統一對話。六、外國軍隊介入台灣內部事務。吳怡玎指，6個點就有2個強調只要台獨就會有軍事行動發生，也提到如果不盡快展開恢復兩岸對話也相當危險。

吳怡玎表示，兩岸重啟對話是關鍵，這只有國民黨可以，民進黨過去七年已經證明他們完全沒有辦法。

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