台積電放棄進駐龍科張善政挨批不積極 陳建仁這樣說
台積電現階段不考慮進駐龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市長張善政今受訪表示沒有龍科也會另找土地，對於民進黨市議員罵市府不積極也認為都是「甩鍋政治口水」。行政院長陳建仁今受訪時回應，讓台積電能夠根留台灣，是不分朝野、不分中央和地方共同努力的目標。
陳建仁、中研院前院長李遠哲今天上午出席國家同步輻射研究中心「光源啟用30周年」慶祝活動，媒體問及張善政今回應台積電進駐，表示「沒有龍科也會另找土地」，對於遭綠營批評不積極則說是「甩鍋政治口水」。
陳建仁回應， 讓台積電能夠根留台灣，是不分朝野、不分中央和地方共同努力的目標，政府也已經通過了台版晶片法，讓業者能夠來積極投入開發前瞻創新技術，以及購製先進製程的設備。
陳建仁強調，對於半導體產業，像台積電等，對於廠址的選擇，尊重業者的決定，但政府一定會盡最大的努力來解決業者在人力、土地、用水、用電等的需求，讓中央、地方共同努力，使大家都能夠成為護國群山最強而有力的後盾。
媒體問及怎麼看中國對鴻海集團旗下富士康查稅？陳建仁說，台灣企業最近在中國遭受查稅跟查土地的這個情況，相關單位已經在第一時間跟鴻海保持聯繫，希望視情況提供協助。台灣即將進入總統大選的期間，政府會來持續關注台商的需求，繼續做台商朋友的後盾。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言