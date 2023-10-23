快訊

美女租客欠租逃跑垃圾屋傳糞臭 房東崩潰「曝長相」：很漂亮但太髒了

MLB／台灣女棒好手現場看美聯冠軍戰 偶像「阿土伯」親自送球棒

遺產最麻煩的資產是股票？律師：5千萬集中一檔跟50萬五十家公司狀況不一樣

台積電放棄進駐龍科張善政挨批不積極 陳建仁這樣說

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
對於台積電不進駐龍科三期，張善政挨批，行政院長陳建仁今受訪時回應，讓台積電能夠根留台灣，是不分朝野、不分中央和地方共同努力的目標。記者黃羿馨／攝影
對於台積電不進駐龍科三期，張善政挨批，行政院長陳建仁今受訪時回應，讓台積電能夠根留台灣，是不分朝野、不分中央和地方共同努力的目標。記者黃羿馨／攝影

台積電現階段不考慮進駐龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市長張善政今受訪表示沒有龍科也會另找土地，對於民進黨市議員罵市府不積極也認為都是「甩鍋政治口水」。行政院長陳建仁今受訪時回應，讓台積電能夠根留台灣，是不分朝野、不分中央和地方共同努力的目標。

陳建仁、中研院前院長李遠哲今天上午出席國家同步輻射研究中心「光源啟用30周年」慶祝活動，媒體問及張善政今回應台積電進駐，表示「沒有龍科也會另找土地」，對於遭綠營批評不積極則說是「甩鍋政治口水」。

陳建仁回應， 讓台積電能夠根留台灣，是不分朝野、不分中央和地方共同努力的目標，政府也已經通過了台版晶片法，讓業者能夠來積極投入開發前瞻創新技術，以及購製先進製程的設備。

陳建仁強調，對於半導體產業，像台積電等，對於廠址的選擇，尊重業者的決定，但政府一定會盡最大的努力來解決業者在人力、土地、用水、用電等的需求，讓中央、地方共同努力，使大家都能夠成為護國群山最強而有力的後盾。

媒體問及怎麼看中國對鴻海集團旗下富士康查稅？陳建仁說，台灣企業最近在中國遭受查稅跟查土地的這個情況，相關單位已經在第一時間跟鴻海保持聯繫，希望視情況提供協助。台灣即將進入總統大選的期間，政府會來持續關注台商的需求，繼續做台商朋友的後盾。

台積電 陳建仁 台商

延伸閱讀

張善政表態不放棄爭取台積電 陳建仁：尊重業者選擇

藍白勢必要合！ 張善政：不合對不起民眾也對不起自己

台積電放棄進駐龍科三期挨批 張善政回批中央：感覺被強暴

與羅森柏格反台獨要兩岸對話立場一致？陳建仁：是

相關新聞

立法院淹水了 王鴻微辦公室裝滿水桶

立法院中興大樓今天因為水管破裂，出現淹水情形，走廊都是積水，甚至淹到1樓。國民黨立委王鴻薇的辦公室最慘，甚至連音響都發生...

台積電放棄進駐龍科三期挨批 張善政回批中央：感覺被強暴

台積電現階段不考慮進駐龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市長張善政今天接受媒體專訪還原過程，直言時任市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌...

藍委批NCC放縱旅遊電商平台打詐電信破口 錯殺國內業者

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露NCC「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」要求國內業者必須雙證件認證才能銷售，...

台灣民意基金會民調 侯友宜支持度上升 賴柯下滑

台灣民意基金會今天早上發表最新總統大選民調，結果顯示29.7%支持民進黨總統參選人賴清德， 25.6%支持民眾黨總統參選...

台積電放棄進駐龍科張善政挨批不積極 陳建仁這樣說

台積電現階段不考慮進駐龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市長張善政今受訪表示沒有龍科也會另找土地，對於民進黨市議員罵市府不積極...

拚選舉？民進黨立委喊國民年金老農津貼再加碼

今天是九九重陽節，民進黨立委蔡培慧說，行政院在今年9月拍板定案，明年的8+1項社福津貼加碼、擴大對象，但是未能反映持續增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。