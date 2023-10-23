台積電放棄進駐龍科張善政挨批不積極 陳建仁這樣說

台積電現階段不考慮進駐龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市長張善政今受訪表示沒有龍科也會另找土地，對於民進黨市議員罵市府不積極也認為都是「甩鍋政治口水」。行政院長陳建仁今受訪時回應，讓台積電能夠根留台灣，是不分朝野、不分中央和地方共同努力的目標。

陳建仁、中研院前院長李遠哲今天上午出席國家同步輻射研究中心「光源啟用30周年」慶祝活動，媒體問及張善政今回應台積電進駐，表示「沒有龍科也會另找土地」，對於遭綠營批評不積極則說是「甩鍋政治口水」。

陳建仁回應， 讓台積電能夠根留台灣，是不分朝野、不分中央和地方共同努力的目標，政府也已經通過了台版晶片法，讓業者能夠來積極投入開發前瞻創新技術，以及購製先進製程的設備。

陳建仁強調，對於半導體產業，像台積電等，對於廠址的選擇，尊重業者的決定，但政府一定會盡最大的努力來解決業者在人力、土地、用水、用電等的需求，讓中央、地方共同努力，使大家都能夠成為護國群山最強而有力的後盾。

媒體問及怎麼看中國對鴻海集團旗下富士康查稅？陳建仁說，台灣企業最近在中國遭受查稅跟查土地的這個情況，相關單位已經在第一時間跟鴻海保持聯繫，希望視情況提供協助。台灣即將進入總統大選的期間，政府會來持續關注台商的需求，繼續做台商朋友的後盾。

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