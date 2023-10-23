拚選舉？民進黨立委喊國民年金老農津貼再加碼

今天是九九重陽節，民進黨立委蔡培慧說，行政院在今年9月拍板定案，明年的8+1項社福津貼加碼、擴大對象，但是未能反映持續增加的消費者物價指數，因此多位民進黨立委主張，國民年金應該加碼至5000元，而老農津貼應該加碼至8550元。

民進黨立委蔡培慧、陳素月、何欣純、蔡易餘、莊瑞雄上午在立法院舉行「顧長輩、顧農民，老農津貼、國民年金再加碼！」記者會，蔡培慧表示，近年來民生物價指數節節高升，國民年金與老農津貼應該再加碼，包括透過修法以民生物價指數作為參考。

陳素月說，行政院在9月拍板定案，調整8加1項社福津貼，不過是杯水車薪，因為相較於物價上漲指數，還有受到疫情影響，造成很多原物料上漲，根本跟不上物價上漲的腳步，希望行政院重視民眾的實際需求，針對國民年金、老農津貼的部分，能夠再予以調整，適度地反映物價。

吳玉琴也說，政府應該要給長輩應有的尊嚴，還有經濟安全的保障，這才是給長輩們最好的重陽節，即使國民年金調整至4036元、老農津貼調整至8080元，還是不足以支撐一位老人，能夠有尊嚴的經濟生活，希望行政院繼續努力，讓長者取得基本的生活保障。

何欣純表示，既然政府已經宣布8加1項社福加碼，同時也要擴大對象，那就應該好人做到底，這樣才能讓弱勢族群有感，國發會主委龔明鑫作為物價穩定小組幕僚單位的首長，不要只是坐在辦公室看數據，而是要走入民間生活，扮演好幕僚應有的角色。

蔡易餘指出，農民沒有退休的概念，即使領了老農津貼，依然會在田裡繼續做到老，所以基本上就是生活費用，但是近年來物價水準提高，耕作的成本也跟著提高，希望老農津貼可以稍稍地再往上拉，對於政府的負擔不會很大，但是對老年人的幫忙很大。

蔡易餘也說，國民年金的調整幅度都很小，這些人沒有能力保農保，可能找不到適當的工作，更不用說是其他保險，離他們的世界很遙遠，因此希望可以再調升，算是比較合理的金額，政府在財政收入有進步的情況下，應該提高社會福利，幫助退休的老年人。

莊瑞雄表示，不管是國民年金，或者是老農津貼，大家都認為調幅太低，國民要有尊嚴的生活，政府應該盡最大的力量，而在老農津貼的部分，大家當然會希望越多越好，但是對於整個調整的部分，應該也要與時俱進，或許可以每三年調整一次。

莊瑞雄強調，民進黨立委不是漫天喊價，而是希望從制度上調整，對於經濟比較弱勢的人，可以再多給他們一點照顧，這是大家提出主張的初衷，政府在財政許可的條件之下，如果可以再加把勁，相信人民會更有感。

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