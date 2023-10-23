郭台銘連署站疑花錢買個資 警政署爆：還有好幾案在查

立法院內政委員會今天邀請內政部長林右昌、警政署長黃明昭等人備詢。國民黨立委李德維質疑，鴻海創辦人郭台銘連署站疑「花錢買個資」，目前掌握狀況如何？黃明昭表示，目前還有幾名個案在查，但偵查中不適合公開具體數據。

李德維說，有人因為郭台銘連署事件遭羈押，昨天又發現有人花錢買個資，想請問目前掌握狀況為何？

黃明昭回應， 這是查獲相關之一，法務部在最高全指導之下，只要有線索的情資都會查辦，目前仍有數名個案在進行中。

李德維追問，所以除了新竹、台北市以外，還有其他的案件？黃明昭回答，各縣市都有類似案件，但具體數據仍在偵查，不便說明。

李德維又問，外界有位大律師指出民眾簽署連署書，可以獲得400元，但被連署人不是選舉人，不適用選罷法，投票也不一定會投給該名連署人，難以構成賄選，難道林右昌真的認為這種做法不構成賄選嗎？林右昌對此表示，類似事件應該是要用選罷法相關規定處理。

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