郭台銘連署站疑花錢買個資 警政署爆：還有好幾案在查
立法院內政委員會今天邀請內政部長林右昌、警政署長黃明昭等人備詢。國民黨立委李德維質疑，鴻海創辦人郭台銘連署站疑「花錢買個資」，目前掌握狀況如何？黃明昭表示，目前還有幾名個案在查，但偵查中不適合公開具體數據。
李德維說，有人因為郭台銘連署事件遭羈押，昨天又發現有人花錢買個資，想請問目前掌握狀況為何？
黃明昭回應， 這是查獲相關之一，法務部在最高全指導之下，只要有線索的情資都會查辦，目前仍有數名個案在進行中。
李德維追問，所以除了新竹、台北市以外，還有其他的案件？黃明昭回答，各縣市都有類似案件，但具體數據仍在偵查，不便說明。
李德維又問，外界有位大律師指出民眾簽署連署書，可以獲得400元，但被連署人不是選舉人，不適用選罷法，投票也不一定會投給該名連署人，難以構成賄選，難道林右昌真的認為這種做法不構成賄選嗎？林右昌對此表示，類似事件應該是要用選罷法相關規定處理。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言