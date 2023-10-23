快訊

美女租客欠租逃跑垃圾屋傳糞臭 房東崩潰「曝長相」：很漂亮但太髒了

MLB／台灣女棒好手現場看美聯冠軍戰 偶像「阿土伯」親自送球棒

遺產最麻煩的資產是股票？律師：5千萬集中一檔跟50萬五十家公司狀況不一樣

「藍白合」藍小雞憂失敗 侯友宜：我會扛起責任

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）對藍白合？表示我會扛起責任。記者曾增勳／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）對藍白合？表示我會扛起責任。記者曾增勳／攝影

侯柯會是否藍白合敲定？藍營小雞擔心藍白合失敗？對此，國民黨總統參選人侯友宜今天上午表示，「我是這一場選戰最重要負責任的主帥，我會扛起責任」，會面對民意期待，做最大的善意及最大的努力，一起朝政黨輪替、藍白合作往前走。

侯友宜出席桃園市楊梅區祭祀公業法人桃園鍾姓祖嘗派下大會，針對藍白合進度及藍營小雞擔心藍白合失敗，影響選情？侯友宜接受媒體訪作出回應。

侯友宜表示，我們現在一直在民意與大家的期待下，一直往前推進（藍白合），他會跟所有立委一起並肩作戰，讓大家能夠團結在一起。

藍白合 侯友宜 桃園

延伸閱讀

台灣瀕臨戰爭 侯友宜：民進黨挑釁大陸不負責任

侯友宜稱政府不敢斷ECFA 經部：兩岸貿易依賴轉互惠

同場不同台 侯友宜、郭台銘拚雲林鄉親支持

侯友宜、郭台銘拚場 搶百萬雲林人支持

相關新聞

立法院淹水了 王鴻微辦公室裝滿水桶

立法院中興大樓今天因為水管破裂，出現淹水情形，走廊都是積水，甚至淹到1樓。國民黨立委王鴻薇的辦公室最慘，甚至連音響都發生...

台積電放棄進駐龍科三期挨批 張善政回批中央：感覺被強暴

台積電現階段不考慮進駐龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市長張善政今天接受媒體專訪還原過程，直言時任市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌...

藍委批NCC放縱旅遊電商平台打詐電信破口 錯殺國內業者

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露NCC「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」要求國內業者必須雙證件認證才能銷售，...

拚選舉？民進黨立委喊國民年金老農津貼再加碼

今天是九九重陽節，民進黨立委蔡培慧說，行政院在今年9月拍板定案，明年的8+1項社福津貼加碼、擴大對象，但是未能反映持續增...

郭台銘連署站疑花錢買個資 警政署爆：還有好幾案在查

立法院內政委員會今天邀請內政部長林右昌、警政署長黃明昭等人備詢。國民黨立委李德維質疑，鴻海創辦人郭台銘連署站疑「花錢買個...

「藍白合」藍小雞憂失敗 侯友宜：我會扛起責任

侯柯會是否藍白合敲定？藍營小雞擔心藍白合失敗？對此，國民黨總統參選人侯友宜今天上午表示，「我是這一場選戰最重要負責任的主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。