「藍白合」藍小雞憂失敗 侯友宜：我會扛起責任
侯柯會是否藍白合敲定？藍營小雞擔心藍白合失敗？對此，國民黨總統參選人侯友宜今天上午表示，「我是這一場選戰最重要負責任的主帥，我會扛起責任」，會面對民意期待，做最大的善意及最大的努力，一起朝政黨輪替、藍白合作往前走。
侯友宜出席桃園市楊梅區祭祀公業法人桃園鍾姓祖嘗派下大會，針對藍白合進度及藍營小雞擔心藍白合失敗，影響選情？侯友宜接受媒體訪作出回應。
侯友宜表示，我們現在一直在民意與大家的期待下，一直往前推進（藍白合），他會跟所有立委一起並肩作戰，讓大家能夠團結在一起。
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