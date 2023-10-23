區段徵收估值太低常抗爭 林右昌：研擬新基準

內政部長林右昌今列席立法院內政委員會，民進黨立委黃世杰認為，政府目前的區段徵收基準有問題，都是由地方政府去估價，只會少不會多，被徵收民眾常認為是家破人亡。林右昌表示，民進黨政府相當重視人民財產權，會請地政司檢討，盡快研擬新的基準或規範指引。

黃世傑說，區段徵收讓地方政府去做，但許多地主都不要，他們認為這就是家破人亡，土地條例已經產生這麼多問題，卻都沒有檢討，這個問題相當嚴重，如不改善，未來除抗爭不斷，國家也很難推動建設計畫。

林右昌指出，民進黨政府非常重視人民財產權，區段徵收必須要符合必要性，再來是公平性，所以人民才會提供土地供作公共使用。

林右昌回應，這會產生公共的利益，所以關於查估細節或是基準細節，都將請地政司來檢討，期盼盡快有一個新的基準，或者是新的指引規範出來。

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