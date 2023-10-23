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張善政表態不放棄爭取台積電 陳建仁：尊重業者選擇

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
桃園市長張善政談及台積電日前宣布放棄進駐龍科三期，他表態說，桃園沒有放棄爭取台積電進駐，目前市府政正在盤點其他候用土地，行政院長陳建仁表示，對於廠址的選擇，政府尊重業者的決定，但一定會做護國群山的後盾。圖／行政院提供
桃園市長張善政談及台積電日前宣布放棄進駐龍科三期，他表態說，桃園沒有放棄爭取台積電進駐，目前市府政正在盤點其他候用土地，行政院長陳建仁表示，對於廠址的選擇，政府尊重業者的決定，但一定會做護國群山的後盾。圖／行政院提供

桃園市長張善政今接受專訪，談及台積電宣布放棄進駐龍科三期，張善政表態，桃園沒有放棄爭取台積電1奈米廠，目前桃市府政正在盤點其他候用土地，並持續與台積電、竹科管理局協商，有一定的結果會宣布。行政院長陳建仁今表示，對於廠址的選擇，政府尊重業者的決定，但一定會做護國群山的後盾。

台積電日前宣布不考慮進駐龍潭科學園區三期，不過張善政表示，桃園市沒有放棄爭取台積電，仍在盤點其他土地。陳建仁今出席「國家同步輻射研究中心光源啟用三十週年慶」，在受訪時表示，讓台積電能夠根留台灣，是不分朝野、不分中央和地方共同努力的目標，政府也已經通過了「台版晶片法」，讓業者能夠來積極投入開發前瞻創新技術，以及購製先進製程的設備。

陳建仁表示，半導體產業像台積電等對於廠址的選擇，尊重業者的決定，但是政府一定會盡最大的努力來解決業者在人力、土地、用水、用電等的需求，讓中央和地方共同來努力，使得大家都能夠做為護國群山最強而有力的後盾。

台積電 張善政

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