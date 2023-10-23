藍委批NCC放縱旅遊電商平台打詐電信破口 錯殺國內業者

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露NCC「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」要求國內業者必須雙證件認證才能銷售，卻無法規範電商平台。他們在購物網站上發現，業者還把不受NCC規範當作廣告非常囂張，除了重挫國內業者，更是打詐電信破口，王鴻薇批評，政府打詐成事不足敗事有餘，政策評估執行有問題。

王鴻薇今與雲騰網路科技營運長張佳靜、173wifi執行長趙玉瑋、運營總監駱宜珍等國內通訊業者舉行記者會。

王鴻薇指出，過去國家通訊傳播委員會（NCC）縱容人頭門號橫行，遭基層檢察官點名是國家級詐騙的戰犯之一，因此祭出「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，規範自然人申請電信服務時，應出示雙證件正本供業者核對及留存影本或影像檔，外國人為護照或外僑永久居留證；然而卻有重大漏洞，因為針對旅遊電商平台，完全無法規範，甚至還有業者在廣告主打無須實名認證，根本無法防止詐騙集團使用，她抨擊規範毫無意義，而影響最大的反而是機場臨櫃或國內業者，因為光是認證成本就讓許多人望之卻步，轉而向電商平台購買。

173wifi執行長趙玉瑋表示，業者絕對不是要放寬規定，為配合政府全面打詐，機場觀光預付卡廠商在NCC的KYC指引下，透過建置資訊系統來加速打詐作業，開發風險客戶查詢系統、一證多號查詢系統，就可方便查詢到高風險客戶，以及避免持有一個證件大量購買電話卡的風險；另還增設證件辨識系統，加快機場櫃檯觀光客雙證實名認證作業，避免人工冗長工作，降低機場櫃檯人工作業成本，盼政府不要殺雞取卵。

王鴻薇表示，要求實名制規範不是不行，但打詐不能做半套，全面規範絕對有其必要，這些境外電商平台，其實部分提供網路也是向國內電信業者租用服務，應該從源頭國內電信業者去規範，如果旅遊電商平台要租用，應該要有配套辦法，否則不但政策目的達不到，還重挫國內業者生計，NCC要他們怎麼生存？

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