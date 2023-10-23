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立法院淹水了 王鴻微辦公室裝滿水桶

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇的辦公室最慘，甚至連音響都發生泡水情形。圖／王鴻薇提供
國民黨立委王鴻薇的辦公室最慘，甚至連音響都發生泡水情形。圖／王鴻薇提供

立法院中興大樓今天因為水管破裂，出現淹水情形，走廊都是積水，甚至淹到1樓。國民黨立委王鴻薇的辦公室最慘，甚至連音響都發生泡水情形，還得拿水桶裝水。

立法院中興大樓2樓今天因為水管破裂造成淹水，包括中興大樓101會議室、咖啡店都受到影響。王鴻薇也公開辦公室淹水情形，辦公室人員只能緊急先拿水桶裝水，目前已經裝了3個水桶。

淹水 立法院 王鴻薇

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