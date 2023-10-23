台積電放棄進駐龍科三期挨批 張善政回批中央：感覺被強暴

台積電現階段不考慮進駐龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市長張善政今天接受媒體專訪還原過程，直言時任市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌宣布相關計畫時，當地居民根本不知情，甚至感覺被強暴。對於綠營批市府甩鍋前朝，張也回批，現在選舉到了，綠營為了政治目的，巴不得任何話題都可以打壓國民黨。

張善政表示，日前有媒體提到台積電進駐龍科的事被曝光，是「揠苗助長的早產兒」，這形容很傳神，政府徵收土地開闢園區開闢道路，地主意願很重要，當年南科大部分土地是台糖的，相對簡單，但龍科三期徵收的範圍高達9成是私有土地，跟南科來比，困難度很不一樣，需要花很多時間溝通。

張善政指出，台積電希望進駐龍科三期，是因為現在於龍科已經有一個廠，台積電希望未來的廠跟現在的廠可以比鄰、作業連貫；但去年鄭文燦、蘇貞昌宣布計畫時，其實地方居民並不知情，他上任後，是竹科管理局來市府說明，才第一次看到徵收範圍；居民忽然看到台積電要進駐，徵收的範圍還是自己土地，才覺得不被尊重，甚至感覺被強暴。

張善政說，很多地主住在當地多年，雖說之後會妥善安置，但有新房子，不一定有新土地給他們繼續耕作，如果不要那麼早曝光，先私下慢慢協調會比較緩和、容易成功，提早宣布後再補溝通，居民已經很不爽，會認為政府強迫他們接受這些條件，變成「吃緊弄破碗」；是不是為選舉拉抬，他不置評，但宣布時間過早，讓事情後面很難進行。

張善政表示，國科會主委吳政忠提到龍科三期2027年才啟動徵收，代表前幾年就是要協調溝通談價錢，而談價錢是國科會的事，談完後，市府才會進行徵收的行政程序，徵收完交給科學園區，「現在還沒到我們上場的時候，就是搭平台給他們談。」

對於民進黨市議員罵市府不積極，張善政強調，市府開了30幾次大大小小會議，說市府甩鍋是不值得理會的政治口水，綠營其實非常了解過程，但是為了政治目的和選舉，巴不得任何話題都可以打壓國民黨。

張善政說，竹科管理局已表明，沒有台積電，龍科三期還是會繼續往下走，後續市府會繼續協助，也會繼續找盡量接近龍科的地方，盼台積電進駐。

至於中南部縣市爭取台積電進駐，張說，相對中南部每年幾乎都有缺水期，北部比較不缺水，水電的調度北部條件比較好；台積電布局是希望跟龍潭廠比鄰，桃園地很大，也有很多工業區，會繼續找徵收比較容易的地方看合不合用，「桃園還有很多候選地點可以考慮，正在盤點，盤點完就會端到台面上。」

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