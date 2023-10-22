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立陶宛國會議長希米利特訪台 明見蔡英文、賴清德

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
立陶宛議會議長希米利特率團訪台。擷自社群媒體X平台
立陶宛議會議長希米利特率團訪台。擷自社群媒體X平台

立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）率團訪台，將與蔡英文總統及副總統賴清德會面。總統府發言人林聿禪今天表示，總統府對此表達誠摯歡迎，蔡總統也將於明天午間於總統府設宴款待訪問團，並就印太區域安全、台立經貿合作等議題深入交換意見。

林聿禪說，此次訪團成員也包括立陶宛財政部政務次長瑪維契娜（Vaida Markevičienė）、議長辦公室主任斐夏卡斯（Lukas Kornelijus Vaičiakas）、議長首席外交顧問卡辛斯卡大使（Rolandas Kačinskas）、國會國際關係處處長兼代理禮賓處處長祝凱蒂（Snieguolė Žiūkaitė）、財政部金融市場政策司司長瑪契琉（Vilma Mačerauskienė）等政府官員及立陶宛企業及商業協會等成員。

林聿禪表示，希米利特在國際場域堅定支持台灣，為台灣大力發聲，是我國在歐洲的堅實友人。而此次訪台為希米利特首度拜訪台灣，這也是繼今年一月立陶宛國會「國安及國防事務議員訪問團」來訪，以及今年八月立陶宛國會外交委員會主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）與愛沙尼亞及拉脫維亞外委會主席共同組團來訪後，立陶宛國會再度派訪問團來台，且由國會議長親自率團訪問。

林聿禪表示，台灣與立陶宛彼此互為國際上共享民主、自由等普世價值的合作夥伴，疫情期間立陶宛兩度宣布捐贈台灣疫苗，協助台灣度過難關，這份橫跨亞歐兩洲的溫暖友誼，也是全球民主夥伴間「善的循環」的良善典範，期盼透過此次面對面交流，持續深化雙方在各領域的夥伴關係，並持續拓展台歐之間更多元的合作交流，共同攜手打造更安全、更具韌性的全球民主網絡。

立陶宛 總統府發言人 蔡英文 賴清德

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