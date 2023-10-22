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北市禁高端入校園 侯友宜：反映人民心聲卻被衛福部圍毆

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜。記者侯俐安／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。記者侯俐安／攝影

台北市禁止高端疫苗進入校園，衛福部長薛瑞元卻說台北市長蔣萬安不應跟同溫層人民站在一起，衛福部前部長陳時中說是操作。國民黨總統參選人侯友宜今天接受媒體訪問指出，蔣萬安市長只不過反應人民的心聲，希望能公開透明讓大家知道，反應了人民的聲音，結果衛福部所有長官全部集體圍毆蔣萬安，這樣的態度是對嗎？

侯友宜競辦也指出，還記得在疫情期間，同樣也是衛福部口中的合格疫苗，也就是高端，因為沒有獲得美日等國的認證，害得打過的民眾，只好再花幾千塊錢，自費打其他廠牌疫苗後，才能獲准入境的事嗎？民眾記憶猶新，一定也會還有疑慮，身為地方父母官，當然要顧及民眾的感受，尤其是校園裡的小朋友，更要嚴格把關。

競辦表示，就像蔣萬安市長說的，不是禁止高端，只是讓民眾可以選擇，想打高端的人，照樣都打得到，但為什麼只要是高端，就會有同一批人，奮不顧身的跳出來，充當特定廠牌的推銷員，以前的新冠肺炎疫苗如此，現在的流感疫苗又是一樣。

媒體詢問侯友宜，關於行政院副院長鄭文燦說，離岸風電要轉大人，融資需求高達台幣8000億，期望民間、國營行庫都能投入的看法；侯友宜指出，講到綠色能源，不管事離岸風電、太陽光電、再生能源，有沒有看過1%股份的雲豹兼了十幾間的董事長，新潮流到現在沒有說清楚，鄭文燦也是新潮流，一下又要8000億，把前帳先清清楚再來談後帳吧，不要讓大家又懷疑內幕重重。

競辦指出，從外面能源公司的「企業門神」，到政府裡頭銀行融資的「資金水庫」，是不是都成了新潮流的目標？台南光電場的浮濫開發，已經造成包括農田和養殖漁業在內，農漁民的嚴重損失，現在不要為了一昧的硬推風電，又要讓近海漁業的無辜漁民，再受到剝削，影響漁民的生計。

至於民進黨總統參選人賴清德說幸好10年前太陽花學運有擋下服貿協定。侯友宜表示，賴清德有辦法就把ECFA斷了、也不讓陸客來台，但為什麼賴清德不敢？侯競辦補充，「賴清德又來了！」，賴清德「只會搞意識形態，卻不顧經濟民生」，民進黨上下包括賴清德沒人敢廢服貿協議根源的ECFA，卻反對重啟服貿，不覺得很矛盾嗎？蔡政府已經讓台灣走了8年的歹路，不能再讓台灣被凍結8年的經濟，再繼續被賴清德的台獨意識形態拖垮。

賴清德 流感疫苗 高端疫苗

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