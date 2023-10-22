幫侯友宜操盤北市選戰 蔣萬安：盡全力讓台北隊團結起來

2024大選、立委選戰倒數，台北市長蔣萬安出任國民黨總統參選人侯友宜的北市競總主委，擔任侯北市選戰操盤手；也有多位立委參選人邀蔣萬安擔任競總主委，延續2022選戰，蔣將續做台北戰隊隊長，協助操盤立委選戰。蔣萬安今天到松山慈祐宮參香、並參加秋季三獻大典，蔣表示，「距離選戰愈來愈近，只要有需要我的地方，我可以幫上忙，一定盡全力，讓台北隊團結起來」。

由於慈祐宮參加三獻大典前，蔣萬安也與國民黨總統參選人侯友宜一同參加台北客家義民嘉年華開幕，媒體也問蔣，侯是用什麼身分出席？蔣萬安說，台北市舉辦的客家義民節活動，都歡迎大家來參與、共襄盛舉。 台北市長蔣萬安今天出席松山慈祐宮秋季三獻大典。記者林麗玉／攝影

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