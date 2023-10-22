民眾黨幕僚致電金溥聰被掛電話？侯辦還原事實

針對多篇媒體報導，有民眾黨幕僚打給侯友宜競辦執行長金溥聰，卻被怒斥一番後掛電話，侯友宜競選辦公室發言人李利貞回應，這種說法與事實不符。

李利貞完整還原當天狀況，15日上午9點多，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡打電話給金執行長，因與對方不認識，金執行長非常詫異，當下簡短表明，若有事情需要聯絡，應打給雙方陣營已建立的聯繫窗口（指侯辦新聞組副召集人錢震宇），而非直接打電話給他。

李利貞進一步說明，金執行長的私人電話號碼，僅在雙方會談前數日，由侯辦副執行長謝政達傳給柯辦總幹事黃珊珊，兩人也僅在當天通過一次電話。陳智菡打過電話後，金溥聰才收到黃珊珊發的簡訊，告知會請陳智菡與他聯繫。

李利貞指出，有心人士刻意帶風向，企圖營造侯陣營及金執行長姿態強硬高傲，為避免大眾遭有心人士誤導，認為侯辦對民眾黨的態度非常不友善，更為了避免以訛傳訛，特別還原事實，以正視聽。

至於媒體報導中提到，因為15日早上陳智菡這通電話，讓民眾黨在當天「晚間」內部會議討論時，認為侯辦態度強硬，進而引發柯文哲主席做出「讓給侯友宜選，你也選不上」的言論。李利貞表示，柯主席是在15日當天「下午」，就已經公開針對侯友宜發言。從時間上的矛盾錯誤，證明這純粹是捏造事實、胡亂牽拖，這件事的真相為何？相信社會自有公論。

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