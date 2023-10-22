獨/蔣萬安操盤侯友宜北市選戰 當母雞帶台北戰隊拚立委

2024大選、立委選戰倒數，台北市長蔣萬安出任國民黨總統參選人侯友宜的北市競總主委，下月4日萬人動員大造勢將在台北市政府前的市府路舉辦侯友宜北市競選總部成立大會，蔣萬安將擔任侯北市選戰主操盤手，高雄市前市長韓國瑜也現身力挺，全力衝刺2024勝選。

另外，已有多位北市立委參選人邀蔣萬安擔任競總主委，將延續2022選戰，蔣萬安將續做台北戰隊隊長，也協助操盤立委選戰。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，蔣萬安昨天親自召開北市競總陸戰動員會議，國民黨所有地方重要組織都到齊，蔣會中針對近期發生的進口蛋、高端流感疫苗、國慶英文版中華民國意象消失等議題，表達民進黨執政後民眾的不滿，將在北市全力輔選侯友宜、立委選戰。

黃呂錦茹説，這次2024大選、立委選戰，台北市打出台北戰隊、雙母雞衝刺，11月4日的侯友宜北市競選總部成立，除主委蔣萬安外，高雄市前市長韓國瑜也將出席力挺。

國民黨大同士林立委參選人游淑慧說，她已經邀請蔣萬安擔任她的競總主委，競選總部預計11月11日舉辦成立大會，幾場造勢主軸將訴求親子活動，將與對手民進黨參選人王世堅有所區隔，不希望搞得太政治化，因很多選舉活動都是政治話語，民眾已經覺得很煩，希望走中性一點的親子活動。

另外，挑戰民進黨現任立委吳思瑤的國民黨士林北投立委參選人張斯綱也說，他的競選總部預計會在12月初成立，也正在邀蔣萬安擔任總部主委，他說，蔣萬安在台北市是有效的母雞，接下來的選舉節奏，會與地方的健康活動結合，希望打正面不一樣的選戰。

接棒蔣萬安過去立委本命區的民進黨立委王鴻薇，已經確定由蔣萬安擔任競選總部主委，王鴻薇說，她的競選總部將在12月9日成立，蔣萬安當北市的雙母雞之一，可以打出台北隊戰隊氣勢，尤其這次國民黨在台北市立委提名的人選，讓選民有換血感覺，新陳代謝感相對比民進黨強。

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