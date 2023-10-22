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11月APEC峰會 張忠謀6度代表蔡

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
台積電創辦人張忠謀。記者葉信菉／攝影
台積電創辦人張忠謀。記者葉信菉／攝影

亞太經濟合作經濟領袖會議（ＡＰＥＣ）將於十一月十五日至十七日在美國舊金山舉行。總統府宣布，蔡英文總統敦請台積電創辦人張忠謀擔任今年ＡＰＥＣ領袖代表，這將是張忠謀第七度擔任ＡＰＥＣ領袖代表，也是蔡總統任內第六度出任。

總統府發言人林聿禪表示，張忠謀歷次以領袖代表身分出席ＡＰＥＣ「經濟領袖會議」，與會期間積極與各會員國家領袖互動，傳達台灣貢獻能力，並帶領團隊達成總統交付任務，協助促成亞太區域穩定繁榮，有效提升台灣的國際形象與能見度，因此蔡總統決定第六度邀請張忠謀代表她與會。

林聿禪說，今年ＡＰＥＣ主題為「為各方創造韌性及永續的未來」，三大政策優先領域包括：互連、創新及包容。

總統府發言人 蔡英文

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