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歐盟外交代表：台灣不應宣布獨立

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾廿日表示，台灣不應片面宣布獨立。圖為他十八日在法國東部史特拉斯堡召開的歐洲議會全體會議中發言。（法新社）
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾廿日表示，台灣不應片面宣布獨立。圖為他十八日在法國東部史特拉斯堡召開的歐洲議會全體會議中發言。（法新社）

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前訪問中國，波瑞爾昨在歐盟對外事務部（ＥＥＡＳ）網頁中的個人部落格發表專文表示，中國不應以威嚇或武力破壞兩岸現狀，台灣也不應單方面宣布獨立。外交部為此嚴正聲明，中華民國台灣早已是獨立的國家，不需要宣告獨立的地位，這點是不爭的事實。

波瑞爾文中提及，台灣是歐中關係中的重大安全議題，歐方知道這個議題對中國的重要性，歐盟的「一中政策」沒有改變，同時支持維持現狀。歐盟與台灣的雙邊關係在沒有外交承認下將一直持續，此外歐盟也持續呼籲透過對話解決爭端，並向所有相關各方要求應避免採取任何升高情勢的行動。

歐盟近年對於台海關係對外言論，多表態應維持和平現狀、並稱會保持歐盟的「一中政策」，較少衍伸評論台灣獨立議題，僅二○二二年七月當時新就任歐盟駐中大使的阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albinana）表示，歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一。當時外交部則回應，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國政府從未統治台灣，唯有台灣人民選舉的政府，才能在國際間代表台灣人民。

俄烏戰爭爆發後，歐洲各國對於中國的強硬聲音漸擴大，例如立陶宛對中外交關係出現被制裁、和台灣增加互動，而波瑞爾今年四月及七月已兩度取消訪中，十月成行後，就出現近年少見提及台灣不應宣布獨立，引發外交部嚴正聲明。

外交部指出，肯定波瑞爾在評論中重申歐盟將持續維持穩固的台灣與歐盟雙邊關係，並呼籲以對話方式解決兩岸爭議。但有關波瑞爾一再提到其個人對「一中政策」內涵的看法，外交部嚴正聲明，中華民國台灣早已是獨立的國家，不需要宣告獨立的地位，這點是不爭的事實。此外，台灣作為一個自由民主的國家，未來只能由台灣人民自己來決定。這項治理原則，歐盟及任何民主國家眾所周知及尊重。

外交部表示，我國一直抱持著願意溝通的最大善意，並多次表達願在理性、對等及相互尊重下，與北京當局展開對話。然而不斷挑釁、威脅周邊國家，造成區域緊張情勢升高的從來都不是台灣，而是中國意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序。

外交部並指出，未來將持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服的立場，致力和美國與歐盟等理念相近夥伴，共同維護區域和平穩定。

歐盟 外交部 台海 一中政策

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