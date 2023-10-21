國民黨辦小小主席體驗營 拉近學童家長距離增親和

國民黨青年團今舉辦「青年一日體驗系列：小小主席體驗營」活動，有將近20組國小學童以及家長們來到中央黨部參訪，與會者透過趣味闖關活動、模擬記者會、有獎徵答、彩蛋搜集，以及在常會廳裡與國民黨主席朱立倫一同恭讀注音版總理遺囑等環節，成為「一日小小主席」。

該活動安排「動物選總統」說故事橋段，透過模擬投開票，讓小朋友親身體驗選舉與民主政治的真諦。所有小朋友都是第一次參與這樣的活動，他們童言童語、活蹦亂跳的模樣，使黨部瞬間充滿活力氣氛。有家長直呼，小朋友當主席真的好有架勢。

國民黨青年團執行長鄧凱勛表示，這是青年團第一次辦理小學生活動，看到小小主席們的熱情，便感到對國家未來充滿希望。青年團未來會持續與不同年齡層的青年朋友互動，努力讓最多數的年輕人，可以透過青年團這個平台瞭解政治、參與政治，進而有實現理想抱負的無限可能。

青年團總團長羅雍勝表示，這些小小主席提出「不要上課」、「取消考試」等天馬行空的政策，看似很天真無知，但讓年輕人能夠荒唐的做夢、協助這些理想進入到政治場域，才正是青年團創立的初衷，也會繼續成為年輕夢想在政治領域中繼續發展、成長的堅強後盾。

就讀新北市金龍國小三年級的何小朋友說，很開心可以在國民黨黨部透過找彩蛋的遊戲進行導覽。另外能夠直接跟黨主席提問也讓他覺得非常新奇，希望長大後可以直接參加青年團，把這個好玩的活動延續下去。就讀台北市光仁小學五年級的陳小朋友也說，可以看到電視上才能看到的朱主席，或是模擬開記者會，都讓他非常興奮。一天的活動也讓他了解政治上的很多小常識，未來能更好的吸收學校的公民課程。

活動間小朋友問朱立倫，可不可以不要考試、可不可以不要上課等問題。朱立倫打趣回覆，大家以後努力成為立委可以試著提案修法看看。

朱立倫提到，民主選舉與日常生活息息相關，舉凡：選班長、模範生等都是民主的展現。期待小朋友們未來能成為我國的總統、市長、立委，一起為人民努力。

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