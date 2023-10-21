不是雷厲風行 蘇貞昌爆蔡總統說他溫暖、蔡聽完大笑鼓掌

行政院前院長蘇貞昌今天舉行「護國四年」新書發表會，他致詞表示，當初蔡英文總統找他當行政院長，雖然是「她一直要，我一直不要」，但最後覺得這樣一起是對的；蘇還說，雖然媒體上都說他是雷厲風行的蘇院長，但蔡總統在序中寫他溫暖誠摯，「可見我也是溫暖的啦」，蔡英文聽完大笑鼓掌。

蘇貞昌說，他不知道蔡總統是不是會讓他放手去做，但4年下來，蔡總統真的做到了。他說，書中有提到總統也是人，也有發脾氣的時候，他有時和和蔡總統一對一開會，還會叫她不要發那麼大的脾氣，「她有時候告訴我說，我是故意嚇嚇他們的」。

蘇貞昌自嘲，人長得漂亮和人長的面惡心善就差很多，所以他一路來都吃虧。不過他每次講到這個，他媽媽就不服氣，說「我也是用力生你的」，雖然媽媽現在在天上，但她會原諒他的。

蘇貞昌表示，在蔡總統的領導之下，大家想盡辦法要克服挑戰，有這麼好的團隊，寫這本書，他就是要把成績和全民分享。蘇說，只要有政府會做事，國家領導人把心放在這塊土地上，又是一個用功、盡力、又克制自己的總統，台灣是很有希望的，「我可以做最好的見證」。

蘇貞昌也透露，疫情期間政府徵收口罩，蔡總統一直問時任衛福部長陳時中，「口罩再加一片好不好」，但陳時中就是一直說，不夠、不夠。後來還要他出來教大家蒸口罩，那段日子是怎麼捱過的。

蘇貞昌說，台灣不只有強的總統、強的行政團隊、強的立法院，還有強的廠商和人民，所以國家是有希望的。藉由這本書他只是要讓大家知道，當大家有這個自信、有這份感情，就能夠共同的把國家做好，期待蔡英文總統的路線能夠繼續下去。

蘇貞昌提到蔡英文幫他寫的序中，提及他們曾經是競爭對手，「但這一頁已經翻過去了」。序的最後蔡總統還說，卸任後他們有更多的時間能夠結伴同行，這是蔡總統提出邀請，所以蔡總統寫的序絕對不是應付他。

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