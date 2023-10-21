韓國瑜指賴清德見過最多貪官 鄭文燦：台灣清廉分數提升

高雄市前市長韓國瑜昨晚到台中沙鹿挺侯造勢活動，韓說看過最多貪官汙吏的是賴清德，他天天跟這些人在一起。行政院副院長鄭文燦今表示，台灣清廉分數從61分提升到68分，蔡總統執政7年涉及貪瀆的事件，比馬總統執政8年減少。

鄭文燦今日到台中福華大飯店出席中華民國工商協進會中部工商午餐會，他會前受訪說，廉能政府、透明政治是我們追求的目標，現在各級政府都有廉政會報跟廉政平台，大家若去比較數字會發現，以國際透明組織來講，台灣在180個國家裡面的排名，從第37名提升到25名。

鄭文燦說，清廉印象指標，是衡量一個國家的廉能政治最重要的一個指標，在亞洲國家裡台灣是排第6，我想都是超越全球86%的國家，而且這數字也在不斷提升，像我們清廉的分數從61分提升到68分。

鄭文燦提到，若大家比較法務部廉政署的資料，可以發現起訴率跟定罪率都提高，蔡總統的7年跟馬總統執政8年，大家可以比較涉及貪瀆的事件在減少。他們認為要採取陽光政治的作法，任何貪瀆只要有證據，政府的各單位一定全力以赴，嚴辦到底。 行政院副院長鄭文燦今日到台中福華大飯店出席中華民國工商協進會中部工商午餐會。記者余采瀅／攝影

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