快訊

韓國瑜稱漢子變汗子 侯友宜：基層出身當然流汗拚命

模範夫妻逾40年神話破滅？梅莉史翠普與雕刻家老公分居6年

韓國瑜指賴清德見過最多貪官 鄭文燦：台灣清廉分數提升

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
行政院副院長鄭文燦今日到台中福華大飯店出席中華民國工商協進會中部工商午餐會。記者余采瀅／攝影
行政院副院長鄭文燦今日到台中福華大飯店出席中華民國工商協進會中部工商午餐會。記者余采瀅／攝影

高雄市前市長韓國瑜昨晚到台中沙鹿挺侯造勢活動，韓說看過最多貪官汙吏的是賴清德，他天天跟這些人在一起。行政院副院長鄭文燦今表示，台灣清廉分數從61分提升到68分，蔡總統執政7年涉及貪瀆的事件，比馬總統執政8年減少。

鄭文燦今日到台中福華大飯店出席中華民國工商協進會中部工商午餐會，他會前受訪說，廉能政府、透明政治是我們追求的目標，現在各級政府都有廉政會報跟廉政平台，大家若去比較數字會發現，以國際透明組織來講，台灣在180個國家裡面的排名，從第37名提升到25名。

鄭文燦說，清廉印象指標，是衡量一個國家的廉能政治最重要的一個指標，在亞洲國家裡台灣是排第6，我想都是超越全球86%的國家，而且這數字也在不斷提升，像我們清廉的分數從61分提升到68分。

鄭文燦提到，若大家比較法務部廉政署的資料，可以發現起訴率跟定罪率都提高，蔡總統的7年跟馬總統執政8年，大家可以比較涉及貪瀆的事件在減少。他們認為要採取陽光政治的作法，任何貪瀆只要有證據，政府的各單位一定全力以赴，嚴辦到底。

行政院副院長鄭文燦今日到台中福華大飯店出席中華民國工商協進會中部工商午餐會。記者余采瀅／攝影
行政院副院長鄭文燦今日到台中福華大飯店出席中華民國工商協進會中部工商午餐會。記者余采瀅／攝影

鄭文燦 韓國瑜 2024總統選舉 賴清德

延伸閱讀

馬文君再凍潛艦3億預算 賴清德：匪夷所思也非常不應該

柯文哲批蔡政府稅徵超收是假政績 鄭文燦：謊言不能取代事實

開箱競選總部！蔡總統：賴清德最適合帶領台灣往前走

賴清德批柯提內閣制為選舉　柯辦反嗆：典型「綠能你不能」

相關新聞

APEC峰會11月登場 張忠謀7度任領袖代表

2023年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議將於11月15日至17日在美國舊金山舉行。總統府今天宣布，蔡英文總統敦請台...

韓國瑜指賴清德見過最多貪官 鄭文燦：台灣清廉分數提升

高雄市前市長韓國瑜昨晚到台中沙鹿挺侯造勢活動，韓說看過最多貪官汙吏的是賴清德，他天天跟這些人在一起。行政院副院長鄭文燦今...

柯文哲批蔡政府稅徵超收是假政績 鄭文燦：謊言不能取代事實

民眾黨總統參選人柯文哲昨批政府近年來持續性稅收超徵是假政績，行政院副院長鄭文燦今表示，「謊言不能取代事實」，這5年債務還...

五月天、大港開場...細數高雄活動 陳其邁：當市長很忙

民進黨總統參選人賴清德與立委羅致政聯合競總今上午辦成立大會，現場邀集立法院長游錫堃、高雄市長陳其邁、地方議員等人到場助講...

歐盟外交代表稱台不應宣布獨立 外交部：已是獨立國家

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前訪問中國，昨波瑞爾在歐盟對外事務部（EEAS）網頁發文...

韓國瑜稱漢子變汗子 侯友宜：基層出身當然流汗拚命

國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕昨於台中同台合體，韓致詞說侯是從漢子變「汗子」。侯友宜今表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。