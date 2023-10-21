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五月天、大港開場...細數高雄活動 陳其邁：當市長很忙

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
陳其邁說，新北的潛力發展無窮，但板橋地區作為新北首善之區，應該不只這樣。記者張曼蘋／攝影
陳其邁說，新北的潛力發展無窮，但板橋地區作為新北首善之區，應該不只這樣。記者張曼蘋／攝影

民進黨總統參選人賴清德與立委羅致政聯合競總今上午辦成立大會，現場邀集立法院長游錫堃、高雄市長陳其邁、地方議員等人到場助講。陳其邁致詞時細數高雄近期辦的大型演唱會及活動，並說新北也有很多大公司進駐，潛力無窮，一定要讓最在地、最國際的羅致政來顧新北，隨後更開玩笑地說「如果有人問我市長做得怎樣，我可以說，當市長很忙。」

陳其邁表示，高雄先前最熱鬧的時候，五月天辦演唱會時，有4萬5千人擠進場館，歌手張惠妹也有1萬5千人在高雄巨蛋、大港開唱共12萬5千人，「如果有人問我市長做得怎樣，我可以跟大家報告，當市長很忙」。

陳其邁說，板橋尤其新北市，在經濟發展上，有很多大公司，新北的潛力發展無窮，但板橋地區作為新北首善之區，應該不只這樣，真的要拜託大家，讓最在地、最國際的羅致政來顧新北，他跟大家承諾，「我還會再來」，因為新北最關鍵一席，台灣最關鍵一席立委，羅致政一定要當選。

陳其邁說，民進黨要傾聽人民的聲音，拚命也要守護這塊土地，拜託大家繼續支持民進黨，支持賴清德總統，讓賴清德延續蔡英文總統的政策，維持東亞的和平與穩定，接任蔡英文的賴清德，一定是穩定東亞、守護台灣最穩定的力量，賴清德一票、羅致政一票、民進黨一票。

民進黨總統參選人賴清德與立委羅致政聯合競總今上午辦成立大會，高雄市長陳其邁到場助講。記者張曼蘋／攝影
民進黨總統參選人賴清德與立委羅致政聯合競總今上午辦成立大會，高雄市長陳其邁到場助講。記者張曼蘋／攝影

陳其邁 賴清德 2024大選 羅致政

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