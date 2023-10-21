歐盟外交代表稱台不應宣布獨立 外交部：已是獨立國家

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前訪問中國，昨波瑞爾在歐盟對外事務部（EEAS）網頁發文表示，中國不應以威嚇或武力破壞兩岸現狀，台灣也不應單方面宣布獨立。外交部表示，中華民國台灣早已是獨立的國家，不需要宣告獨立的地位，這點是不爭的事實。

波瑞爾文中提及，台灣是歐中關係中的重大安全議題，歐方知道這個議題對中國的重要性，歐盟的「一中政策」沒有改變，同時支持維持現狀。歐盟與台灣的雙邊關係在沒有外交承認下將一直持續，此外歐盟也持續呼籲透過對話解決爭端，並向所有相關各方要求應避免採取任何升高情勢的行動。

外交部指出，肯定波瑞爾在評論中重申歐盟將持續維持穩固的台歐盟雙邊關係，並呼籲以對話方式解決兩岸爭議。台歐盟密切合作有助維持印太區域，乃至於全世界的和平、穩定及繁榮。

外交部說，有關波瑞爾一再提到其個人對「一中政策」內涵的看法，外交部嚴正聲明，中華民國台灣早已是獨立的國家，不需要宣告獨立的地位，這點是不爭的事實。此外，台灣作為一個自由民主的國家，未來只能由台灣人民自己來決定。這項治理原則，歐盟及任何民主國家眾所周知及尊重。

外交部表示，我國一直抱持著願意溝通的最大善意，並多次表達願在理性、對等及相互尊重下，與北京當局展開對話。然而不斷挑釁、威脅周邊國家，造成區域緊張情勢升高的從來都不是台灣，而是中國意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序。

外交部並指出，對於國際間理念相近國家近來多次公開表達支持台海和平穩定的堅定立場表示歡迎與感謝，未來也將持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服的立場，致力和美國與歐盟等理念相近夥伴在民主、自由、人權及法治等共享價值，共同維護區域和平穩定，為世界貢獻良善力量。

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