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韓國瑜稱漢子變汗子 侯友宜：基層出身當然流汗拚命

聯合報／ 記者屈彥辰／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（圖中）、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕20日於台中同台合體，韓致詞說侯是從漢子變「汗子」。侯友宜21日表示，韓國瑜一直給他鼓勵，他是基層公務員出身，當然每天流汗拚命。記者屈彥辰／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（圖中）、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕20日於台中同台合體，韓致詞說侯是從漢子變「汗子」。侯友宜21日表示，韓國瑜一直給他鼓勵，他是基層公務員出身，當然每天流汗拚命。記者屈彥辰／攝影

國民黨總統參選人侯友宜、高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕昨於台中同台合體，韓致詞說侯是從漢子變「汗子」。侯友宜今表示，韓國瑜一直給他鼓勵，他是基層公務員出身，當然每天流汗拚命。

韓國瑜昨天為侯友宜站台，提到漢子變流汗的男子，請大家來看看侯是什麼樣的產品。侯友宜對此表示，昨天非常謝謝韓國瑜、盧秀燕以及台中兩萬人的鄉親力挺，他抱著感恩的心來謝謝大家。

侯友宜說，韓國瑜一直給他鼓勵，他是基層公務員出身，做43年，當然每天一定要流汗流血來拚命，守護安居樂業，讓這塊土地都可以平安，所以韓說的也沒有錯，他是認真打拚做事情，相信盧秀燕也是這樣做，他們都會為這塊土地做最大的貢獻，謝謝大家的鼓勵。

韓國瑜 侯友宜 盧秀燕 2024總統選舉

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