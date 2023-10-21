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進口蛋案遭批造謠？林為洲：資料來自農業部 要陳駿季道歉「否則提告」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委林為洲質疑巴西進口雞蛋效期，遭農業部譴責是用錯假資訊、造謠抹黑。林為洲今再表示，要不是硬拗、故意構陷立委，就是農業部代理部長陳駿季搞錯狀況，要求陳駿季道歉負責，否則一定告到底。記者程遠述／攝影
國民黨立委林為洲質疑巴西進口雞蛋效期，遭農業部譴責是用錯假資訊、造謠抹黑。林為洲今再表示，要不是硬拗、故意構陷立委，就是農業部代理部長陳駿季搞錯狀況，要求陳駿季道歉負責，否則一定告到底。記者程遠述／攝影

國民黨立委林為洲質疑一批572噸巴西進口雞蛋8月才提領，但8月3日就到期，農業部譴責是用錯假資訊、造謠抹黑。林為洲今再表示，跟農業部要該批進口蛋的效期標示等，農業部給了照片上寫「8月3日到期」，現在又說不是該批雞蛋的照片，要不是硬拗、故意構陷立委，就是農業部代理部長陳駿季搞錯狀況，要求陳駿季道歉負責，否則一定告到底。

林為洲表示，根據關務署資料，8月有572噸雞蛋進口，他行文農業部，明確要求提供「自巴西進口572噸雞蛋，其每箱貼有出口國之有效日期各為何？並檢附佐證資料」的資料，農業部回文附上的照片，標示就寫8月3日到期。

農業部則表示，該照片是畜牧司回覆林為洲索資的照片，僅是說明巴西進口雞蛋外箱的圖例照片，並未指稱是8月進口的巴西雞蛋照片，海關內的照片沒辦法逐批拍照，當時是為了向林為洲說明外箱標示，才提供其中一批的圖例，公文中也有說明是檢附巴西進口雞蛋外箱照片供參。

林為洲指出，發公文問8月572噸雞蛋效期，照片、資料都是農業部提供，但昨天質詢時，陳駿季卻說照片是拼湊的？難道農業部是故意給立委假資訊，再在總質詢時譴責？

林為洲說，兩種情況，一是農業部故意欺騙立委、製造假訊息，另一則是陳駿季搞不清楚照片是農業部自己提供的，兩種情況都有行政責任，要求陳駿季道歉甚至下台。

林為洲也強調，農業部是不是仍然在硬拗？若如農業部所說，8月3日到期標示照片不是572噸雞蛋，那請拿出572噸該批進口蛋的標示照片，此外他也會行文給行政院長陳建仁，要求就農業部構陷抹黑自己的情形調查並究責，環自己公道，否則將提告陳駿季散佈不實謠言。

國民黨立委林為洲表示，他行文農業部，明確要求提供「自巴西進口572噸雞蛋，其每箱貼有出口國之有效日期各為何？並檢附佐證資料」的資料，農業部回文附上的照片，標示就寫8月3日到期。圖／林為洲辦公室提供
國民黨立委林為洲表示，他行文農業部，明確要求提供「自巴西進口572噸雞蛋，其每箱貼有出口國之有效日期各為何？並檢附佐證資料」的資料，農業部回文附上的照片，標示就寫8月3日到期。圖／林為洲辦公室提供
農業部表示，畜牧司回覆國民黨立委林為洲索資的照片，僅是說明巴西進口雞蛋外箱的圖例照片，並未指稱是8月進口的巴西雞蛋照片。
農業部表示，畜牧司回覆國民黨立委林為洲索資的照片，僅是說明巴西進口雞蛋外箱的圖例照片，並未指稱是8月進口的巴西雞蛋照片。
國民黨立委林為洲表示，他行文農業部，明確要求提供「自巴西進口572噸雞蛋，其每箱貼有出口國之有效日期各為何？並檢附佐證資料」的資料，農業部回文附上的照片，標示就寫8月3日到期。圖／林為洲辦公室提供
國民黨立委林為洲表示，他行文農業部，明確要求提供「自巴西進口572噸雞蛋，其每箱貼有出口國之有效日期各為何？並檢附佐證資料」的資料，農業部回文附上的照片，標示就寫8月3日到期。圖／林為洲辦公室提供

農業部 雞蛋 林為洲

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