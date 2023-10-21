「罵民進黨可能被抄家」遭出征 Cheap反擊：豬隊友側翼

網紅「Cheap」日前在網路節目指過去可以罵馬英九罵得很開心，但現在氛圍罵民進黨是件很可怕的事情，「你可能會被抄家、會被調查祖宗十八代，更多更兇的是他們義勇軍、他們側翼媒體」。隨即遭網友出征，他昨在PTT八卦版和臉書反擊，「這群側翼就是脫韁的野馬」、「這些弱智總是抓不到重點」。

有百萬訂閱戶的YouTuber「Cheap」，發起路權活動引起關注。對於近日遭到網友出征，他表示，側翼開始製圖、開始抹黑、攻擊他的長相，「你們現在在做的事情，跟抄家有什麼不同？」

Cheap說，這些弱智總是抓不到重點，他說批評民進黨政府會被抄家，重點是不自由的感覺、寒蟬效應，「誰敢罵政府，我就出征誰，抄家只是一個比喻，你說笑死，還真的會死喔？」

他表示，他來自深綠家庭，也和民進黨很多民代、立委、議員有私交，在交通議題上很熱絡，「但這群豬隊友側翼，老是把支持者往外推，哪招啊？」他並細數過去因批判政府遭到出征的代表性人物，還有市井小民有可能抱怨缺蛋、買不到快篩、低薪、高房價等，然後就被一群側翼圍攻。

Cheap更爆料，他今年為了路權遊行，到處找各YouTuber支持，除了「百靈果」一口答應，其他人都畏畏縮縮，「交通議題，不是疫苗、不是光電、不是雞蛋欸，還要我一直強調，賴清德副總統會來，洪申翰委員支持，他們才意思意思」。

他說，後來路權團體內部會議，有人提議要上黃國昌的直播宣傳理念，席中有人打槍說會被側翼出征，接著不少人附和，他因此大吵一架。說「看不起你們這麼軟，搞社會運動還怕東怕西？」

Cheap表示，現在網路上的氛圍就是這樣子，這群側翼就是脫韁的野馬。他不討厭民進黨，反而跟很多民進黨政要很好，「但我也沒再怕你們這群側翼的啦」。

PTT網友表示，「還有講句很多小孩都走了，開始被出征」、「是有系統的人海戰術，連賴清德自己都受不了了，還一般民眾」、「當權者底下多的是揣摩上意的人」、「批評政府要擔心自己會被起底肉搜」、「這年頭還敢說真話的很少見了」、「這即使不是極權國也是混亂的民粹國」、「不要太不滿，監督在野黨就好」、「上次女學生只不過問賴清德就被肉搜了」。 網紅Cheap（中）曾發起快閃活動，訴求還路於民、終結行人地獄。本報資料照片

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