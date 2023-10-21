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畜產會公開招標 5429萬顆進口蛋 銷毀預算4446萬

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
超過五千四百萬顆過期進口蛋待銷毀，圖為彰化縣衛生局日前稽查到的三百多萬顆將銷毀的進口蛋。圖／彰縣提供
超過五千四百萬顆過期進口蛋待銷毀，圖為彰化縣衛生局日前稽查到的三百多萬顆將銷毀的進口蛋。圖／彰縣提供

農業部進口蛋專案爭議不休，根據農業部統計，目前過期待銷毀的進口蛋高達五千多萬顆，中央畜產會昨上網公告「過期進口雞蛋堆肥化再利用」委託勞務案，計畫投入四千多萬元預算，銷毀三四二○公噸的過期進口蛋，預計十一月十三日結標，履約期限為今年底。這也是畜產會執行專案進口雞蛋政策以來，首次有相關業務公開招標。

截至十月四日止，農業部專案進口雞蛋共一點五億餘顆，其中耗損及到期五六二二萬顆，包括已銷毀的一九三萬顆，以及過期待銷毀五四二九萬顆。

農業部表示，已請畜產會提出「處置過期進口雞蛋回收銷毀程序計畫書」，後續將依「禽畜糞堆肥場營運許可管理要點」規定公開招標，委託專業禽畜糞堆肥共同處理場清運並由專人監控，交由禽畜糞堆肥場以堆肥化方式銷毀處理，轉製為肥料再利用。

根據畜產會的公告，將以最低標決標、並採複數決標並訂有底價，預算達四四四六萬元，由農業部補助，擬銷毀三四二○公噸（約五七○○萬顆）的雞蛋。協助的廠商資格必須具備或能提供處理過期雞蛋的合法堆肥場，或政府立案的全國性堆肥資源回收再利用相關產業團體；投標收受過期進口蛋及其他原料的總量，應不得超過許可證登載的每月最大處理量。

雞蛋 農業部 畜產會

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