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陳揆：維持現狀 致力台海和平穩定

聯合報／ 記者劉宛琳林縉明程遠述／台北報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

ＡＩＴ主席羅森柏格今年第三度來台，並表達美國不支持台灣獨立，但支持兩岸展開對話，呼籲北京與台灣溝通。國民黨立委陳以信昨天在立法院質詢行政院長陳建仁是否與羅森柏格立場一致，陳建仁說，台灣已是主權獨立的國家，維持現狀使兩岸和平穩定是主要努力的目標。

他表示，全世界的人都希望台海和平穩定，兩岸之間有健康永續的交流。至於要如何讓兩岸對話，陳建仁表示，必須要雙方一起來努力，例如，兩岸互相開放自由行，或台灣開放國人到大陸自由行、就學，但我國釋出的善意到目前為止，沒有得到很好的回應，反而得到已讀不回，我方也遺憾。

陳以信指出，前總統馬英九訪美時說要兩岸對話，但遭陸委會和外交部發新聞稿批評，而陳建仁現在又說要兩岸對話，為什麼這麼矛盾？陳建仁說，如果馬英九的兩岸對話是以「九二共識」為基礎的講法，當然政府沒有辦法同意。

陳以信再問，沒有九二共識為基礎，政府也可以做到兩岸對話？陳建仁回應，盡最大的努力來進行。

此外，立法院國防委員會下周將審查國防部預算，國民黨立委馬文君、吳斯懷及廖婉汝連署提案凍結潛艦國造相關預算三億元。陳建仁說，潛艦國造的計畫對我國海疆戰地相當地重要，也能夠捍衛台灣的安定及區域和平，希望朝野理性討論，加以合理地監督。

陳建仁 馬英九 陳以信

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