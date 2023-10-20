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以巴情勢緊張 外交部：我國以色列撤僑專機順利飛抵羅馬

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
我國駐義大利代表蔡允中（圖中）及同仁前往機場，代表政府向搭乘撤僑專機抵達羅馬的國人及僑民表達慰問。圖／外交部提供
我國駐義大利代表蔡允中（圖中）及同仁前往機場，代表政府向搭乘撤僑專機抵達羅馬的國人及僑民表達慰問。圖／外交部提供

以巴緊張情勢持續升高，外交部稍早表示，我國駐以色列代表處安排的以色列籍ISRAIR航空公司執飛撤僑專機，共搭載14人，如期於義大利時間20日下午3時許飛抵義大利羅馬，我國駐義大利代表蔡允中偕同仁前往接機，並代表政府向搭機的國人及僑民表達政府慰問之意。後續行程將由搭機國人自行安排返國或前往其他國家，駐義大利代表處也會提供相關的必要協助。

外交部表示，搭乘專機其中9人為僑胞及國人，另基於人道及互助考量，也搭載我國友邦瓜地馬拉僑民4人及巴拉圭僑民1人，目前仍在以色列的僑民及眷屬有137人，其中12位是學生，另有定居以國國人76位與眷屬49位。由於在以色列國人多數是與以國人士通婚，撤僑專機辦理過程中駐處雖數度聯繫，並強力建議僑民及眷屬離境，但多數僑民經考量家庭及個人因素均無意願離開，駐處仍將持續與當地國人透過安全聯絡網群組、緊急聯絡電話，提供保僑護僑資訊及即時協助與服務。

我國駐義大利代表蔡允中協助專機僑民及國人通關。圖／外交部提供
我國駐義大利代表蔡允中協助專機僑民及國人通關。圖／外交部提供

義大利 以色列 專機 羅馬 外交部

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