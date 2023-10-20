反駁總統府說明 藍委：根本沒提蔡英文有無博論

國民黨立委賴士葆今下午就蔡英文總統的博士論文議題，發表評論，總統府隨即反駁。賴士葆今晚再透過臉書發文，表示他沒提到蔡英文有無博士論文，公開論文有這麼困難嗎？

賴士葆說，他的臉書貼文重點是，行政院為避免浮濫保密，要解密政治檔案，然而說一套做一套，最該開放解開封存的就是蔡英文的博士論文。他根本沒有提到蔡英文有無博士論文，總統府氣急敗重申有博士論文，近乎潑婦駡街的姿態，對他進行人身攻擊，真的有失總統的位份和格局。

賴士葆指出，他確信如果舉行公投或是民調，讓全民表態，蔡英文的論文應該公開或是繼續封存30年，保證絕對多數的民意站在公開這邊。一直以來有不少政大教授向我反應，無法苟同教育部將蔡英文的論文封存30年，難道這些對蔡英文論文不公開行徑感到質疑的教授也是沒有專業良知嗎？這樣對教授們是絕對的汙衊。

賴士葆提到，在資訊公開的時代，身為總統無視將論文封存30年造成社會的紛擾，執意的黑箱作業，公開論文有這麼困難嗎？

賴士葆說明，20幾年前，他在政大任教時，曾經代表政大到美國MIT等名校，引進科技管理教材及教授到政大訓練種子教師，所以政大後來成立全國第一所科技管理研究所。AI時代來臨，他是首位立委在社區舉辦很多AI研習營，讓AI融入百姓生活，總統府指控他有數位障礙實在是鬧笑話。

賴士葆強調，2012年他是第一個不斷的質詢、辦公聽會來推動開放資料（Open Data）的立委，一個進步的民主國家，所有的政府資料應該盡可能對人民開放，當時馬政府積極回應這樣的訴求，後來台灣得到全世界政府資料開放第一名，作為一個推動資料開放的先驅者，他不知道有什麼理由論文可以封存30年？

商品推薦