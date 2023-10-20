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會AIT主席羅森柏格請吃車輪餅 林右昌：交換台美重大議題意見
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格第三度來台，今與內政部長林右昌會面。林右昌今在臉書發文表示，每次見面都深入交換關於台美重大議題的意見，他也特別分享近來在強化台灣全社會韌性上所做的努力，且事先請羅森柏格許願希望的點心，想不到她最愛吃的是紅豆，所以特別為她準備了紅豆餡的車輪餅。
林右昌表示，從羅森柏格的笑容看來，大家應該會知道她對台灣點心的喜歡，而也和羅森柏格提及，今年年初土耳其發生大地震，台灣搜救隊派出專機在24小時內到達災區展開人道救災與援助工作，讓世界各國留下深刻印象。
林右昌並說，此次921 國家防災日大規模震災救災動員演練，台灣也邀請到一共16國派員參加觀摹和演練，已透過廣泛的國際交流，從訓練圖像、軟體、表格等，全部按照國際的規格與標準來進行訓練，台灣搜救隊伍已可在國際共同溝通平台上與各國搜救隊伍直接完全對接，不管世界何處有難，台灣都可以幫得上忙。
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