允諾提升護理師待遇 蔡總統感嘆：沒護理師醫院得關門
第33屆醫療奉獻獎明天舉行頒獎典禮， 總統蔡英文今天接見獲獎得主時，除了表達欽佩與肯定，也表示自己即將於明年5月卸任，她希望帶任內完成一些很重要且應該做的工作，台灣醫療水準舉世聞名，但醫護人員工作辛苦且待遇太低，她希望為醫護人員爭取提高待遇，尤其先從護理人員做起。
今年醫奉獎團體得主是竹山秀傳醫院玉山醫療隊，成員不但要上山，還有背著至少8公斤的醫療器村。蔡英文總統表達感佩，還說自缷任之後，也要跟著醫療隊一起上山當志工。她也肯定18年來持續每周赴澎湖看診的蔡東翰醫師，因為有他的奔波，三總澎湖分院才能服務更多有需要的病患。
今年醫獎的主題是「醫者的浪漫旅程」，今年獲得特殊奉獻獎的台中慈濟醫院院長簡守信說，現今醫療環境艱鉅，「醫者沒有浪漫，只有血汗。」身為醫界少見的金鐘獎得主，他說了一個有洋葱的醫者故事。
一位50多歲的大腸癌患者，因為末期，腸子阻塞住進醫院。其實，患者早在一年半之前就被診斷出大腸癌，但為了生計，她不願就醫，能拖就拖，直到腸阻塞才住院。身為整形外科醫師的簡守信，為何知道這位病人？原因是她寫信給院長信箱，因為這位病人收到一位醫師送給她的一個紅包。
簡守信很訝異，「以前聽說病人要送醫師紅包。沒想到現在是醫師送紅包給病人。」這個紅包裡有多少錢呢？簡守信以為大約就1萬元吧？沒有想到，紅包裡有5萬元。
簡守信於是把醫師請過來問，「為何是5萬元？」醫師告訴他，因為這位人是單親媽媽，一個人帶著孩子開早餐店，他想5萬元應該可以付這位媽媽兩個月的生活費吧？簡守信說，醫療環境也許困難辛苦，但也有感人的「洋葱」，讓大家可以繼續支持下去。
賴春美是今年得主中唯一的護理師，在花蓮縣明利鄉萬國小擔任校護，負責部落居民的健康。她向總統表示，護理人員工作辛苦，除了醫院裡的護理師，校護也很重要，但目前衛福部改善護理人員待遇卻只針對在醫院工作的護理師，她要為校護請命。
蔡總統表示，護理人員太重要了，如果人力不足，醫院都得關門。她說自己在缷任前有一些一定要完成的事，改善醫護人員待遇是其中最重要的事，她請在場的衛福部次長周志浩要列入待辦事項，一定要設法處理。
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