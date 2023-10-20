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允諾提升護理師待遇 蔡總統感嘆：沒護理師醫院得關門

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
蔡英文總統。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
蔡英文總統。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

第33屆醫療奉獻獎明天舉行頒獎典禮， 總統蔡英文今天接見獲獎得主時，除了表達欽佩與肯定，也表示自己即將於明年5月卸任，她希望帶任內完成一些很重要且應該做的工作，台灣醫療水準舉世聞名，但醫護人員工作辛苦且待遇太低，她希望為醫護人員爭取提高待遇，尤其先從護理人員做起。

今年醫奉獎團體得主是竹山秀傳醫院玉山醫療隊，成員不但要上山，還有背著至少8公斤的醫療器村。蔡英文總統表達感佩，還說自缷任之後，也要跟著醫療隊一起上山當志工。她也肯定18年來持續每周赴澎湖看診的蔡東翰醫師，因為有他的奔波，三總澎湖分院才能服務更多有需要的病患。

今年醫獎的主題是「醫者的浪漫旅程」，今年獲得特殊奉獻獎的台中慈濟醫院院長簡守信說，現今醫療環境艱鉅，「醫者沒有浪漫，只有血汗。」身為醫界少見的金鐘獎得主，他說了一個有洋葱的醫者故事。

一位50多歲的大腸癌患者，因為末期，腸子阻塞住進醫院。其實，患者早在一年半之前就被診斷出大腸癌，但為了生計，她不願就醫，能拖就拖，直到腸阻塞才住院。身為整形外科醫師的簡守信，為何知道這位病人？原因是她寫信給院長信箱，因為這位病人收到一位醫師送給她的一個紅包。

簡守信很訝異，「以前聽說病人要送醫師紅包。沒想到現在是醫師送紅包給病人。」這個紅包裡有多少錢呢？簡守信以為大約就1萬元吧？沒有想到，紅包裡有5萬元。

簡守信於是把醫師請過來問，「為何是5萬元？」醫師告訴他，因為這位人是單親媽媽，一個人帶著孩子開早餐店，他想5萬元應該可以付這位媽媽兩個月的生活費吧？簡守信說，醫療環境也許困難辛苦，但也有感人的「洋葱」，讓大家可以繼續支持下去。

賴春美是今年得主中唯一的護理師，在花蓮縣明利鄉萬國小擔任校護，負責部落居民的健康。她向總統表示，護理人員工作辛苦，除了醫院裡的護理師，校護也很重要，但目前衛福部改善護理人員待遇卻只針對在醫院工作的護理師，她要為校護請命。

蔡總統表示，護理人員太重要了，如果人力不足，醫院都得關門。她說自己在缷任前有一些一定要完成的事，改善醫護人員待遇是其中最重要的事，她請在場的衛福部次長周志浩要列入待辦事項，一定要設法處理。

醫療奉獻獎選拔暨表揚活動行前記者會，衛生福利部次長周志浩、第33屆醫奉獎主任委員葉金川及得獎者個人醫療奉獻獎得獎人分別為周志中醫師、彭啓清醫師、林逸民醫師、賴春美護理師、謝宏榮醫師、戴嘉言醫師、蔡東翰醫師、陳恒常醫師；特殊貢獻獎得獎人簡守信醫師，團體醫療奉獻獎得獎團體為竹山秀傳醫院玉山醫療隊與家屬合影。記者曾吉松／攝影
醫療奉獻獎選拔暨表揚活動行前記者會，衛生福利部次長周志浩、第33屆醫奉獎主任委員葉金川及得獎者個人醫療奉獻獎得獎人分別為周志中醫師、彭啓清醫師、林逸民醫師、賴春美護理師、謝宏榮醫師、戴嘉言醫師、蔡東翰醫師、陳恒常醫師；特殊貢獻獎得獎人簡守信醫師，團體醫療奉獻獎得獎團體為竹山秀傳醫院玉山醫療隊與家屬合影。記者曾吉松／攝影

醫師 蔡英文

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