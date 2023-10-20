國民黨前副秘指出藍白合基礎原因 要參選人別搞錯了
國民黨前副秘張雅屏今在臉書指出，下架民進黨才是希望藍百合的基礎原因，不是因為偏好某個候選人才要藍白合，「總統參選人與團隊不要搞錯了」。
張雅屏表示，根據台灣民意基金會委託山水民調的結果，支持民進黨繼續執政的35%，反對民進黨繼續執政的有54%；換算成票數，分別是675萬票以及 1042萬票。
張雅屏認為，這都是民調的結果，也就是願意完成訪問的偏積極選民，雖原本的比例與母體不同，但對選票有輻射效果，還可相互修正。
張雅屏評估，若挺民進黨的投票率偏高一點，可以投出600萬左右，反民進黨的投票率低一點投出850萬票；若柯的無法轉移的票源150萬票，以及郭的50萬票，反民進黨可投出票數還有650萬票。
張雅屏認為，民眾黨總統參選人柯文哲一直保持20%到25%的民調，不是因為柯粉有那麼多，而是希望下架民進黨、不管什麼原因對國民黨候選人失望的選民有15%左右。
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