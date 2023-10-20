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我國以色列撤僑專機搭載14人起飛 瓜國大使到場致謝

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
搭乘撤僑專機國人登機。圖／外交部提供
搭乘撤僑專機國人登機。圖／外交部提供

以巴緊張情勢持續升高，外交部稍早表示，我國駐以色列代表處安排由以色列籍ISRAIR航空公司執飛的撤僑專機，已於10月20日當地時間中午12時40分自台拉維夫順利起飛，預計於同日下午抵達羅馬國際機場（FCO），撤僑專機共搭載14人，其中9人為僑胞及國人，另基於人道及互助考量，該專機也搭載我國友邦瓜地馬拉僑民4人及巴拉圭僑民1人。

外交部指出，我國駐以色列代表李雅萍及同仁前往機場照料，瓜地馬拉駐以色列大使Ava Atzum Arévalo de Moscoso也前往機場，對我國協助瓜國僑民撤離表示謝意，2位原先登記搭乘的瓜國僑民，因故臨時放棄搭機。我國駐義大利代表處也將派員前往羅馬機場接應，至於後續行程將由搭乘專機的國人自行安排返國或前往其他國家。

外交部指出，依駐處掌握，目前仍在以色列的僑民及眷屬有137人，其中12位是學生，另有定居以國國人76位與眷屬49位。由於在以色列國人多數是與以國人士通婚，撤僑專機辦理過程中駐處雖數度聯繫，並強力建議僑民及眷屬離境，但多數僑民經考量家庭及個人因素均無意願離開，駐處仍將持續與當地國人透過安全聯絡網群組、緊急聯絡電話，提供保僑護僑資訊及即時協助與服務。

外交部說明，駐處專機資訊公布後，曾接獲35位中國籍僑民聯繫想搭專機，駐處同意基於人道考量協助，並請他們提交護照資料以利作業，但後續沒再接到任何回應。

瓜地馬拉駐以色列大使Ava Atzum Arévalo de Moscoso(圖左)向我國駐以色列代表李雅萍表達謝意。圖／外交部提供
瓜地馬拉駐以色列大使Ava Atzum Arévalo de Moscoso(圖左)向我國駐以色列代表李雅萍表達謝意。圖／外交部提供
我國駐以色列代表李雅萍(左7)及同仁前往機場，協助搭乘撤僑專機的國人及僑民。圖／外交部提供
我國駐以色列代表李雅萍(左7)及同仁前往機場，協助搭乘撤僑專機的國人及僑民。圖／外交部提供
搭乘撤僑專機國人排隊辦理登機手續。圖／外交部提供
搭乘撤僑專機國人排隊辦理登機手續。圖／外交部提供

專機 以色列 羅馬

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