數位部推廣5G卻收錢不做事？侯漢廷批：根本數位詐欺部

數位部6月起受理5G專網申請案，新黨北市議員、士林北投立委參選人侯漢廷今說，數位部從NCC手中「搶走」5G專頻專網申請，稱降低成本、流程簡化卻讓許多人繳了3筆費用，結果NCC根本不承認其核發文件，射頻器材還是無法進口，批數位部喊要推廣5G，通訊法不修、收錢也不做事，根本詐騙集團、數位詐欺部。

侯漢廷今在臉書指出，5G成為現在數位產業的未來趨勢，數位部長唐鳳先前說「數位部只負責發展不負責管理」，如今看來，其實是連發展都沒有，因為數位部發出的核可文件根本廢紙一張，民眾審查、審驗費仍照繳不誤，直呼是在騙老百姓的錢。

他說，數位部從NCC手中「搶走」5G專頻專網申請，還跟民眾說降低成本、流程簡化，讓很多人繳了6000元到2萬元不等的「審查費」，後來又要繳一筆6000元到3萬元的「審驗費」，最後再繳500元的「執照費」，結果NCC根本不承認數位部核發的文件，射頻器材還是無法進口。

侯漢廷直呼真是讓人搞不懂，數位發展部211億元的預算難道還不夠嗎？為什麼還要發假核可文件斂財？會有這種亂象的根本原因就是沒修法。

他表示，2019年電信管理法通過後，第65條規定電信管制射頻器材要經過主管機關，也就是NCC核准，但NCC的辦法中不承認數位部文件，立委不修法明定數位發展部的定位，兩個機關又是公認的「豬隊友」，根本沒辦法好好協調，最後變成民眾繳了錢還不能建設5G，淪為被騙的受害者。

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