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拒高端入校園 王必勝槓蔣萬安：別只跟同溫層站一起

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
北市市長蔣萬安表示，為確保民眾能安心接種，不會將高端疫苗供給校園。對此王必勝強調，4種公費疫苗皆經科學驗證，安全性無虞，民選市長應與所有市民站在一起，而非只與同溫層市民一起。記者梅緣緣／攝影
北市市長蔣萬安表示，為確保民眾能安心接種，不會將高端疫苗供給校園。對此王必勝強調，4種公費疫苗皆經科學驗證，安全性無虞，民選市長應與所有市民站在一起，而非只與同溫層市民一起。記者梅緣緣／攝影

今年公費疫苗10月開打，有國光、賽諾菲、高端、東洋4廠牌疫苗可供民眾施打，卻有民眾排斥高端疫苗。日前台北市市長蔣萬安宣布，因部分家長憂心疫苗安全性，為確保民眾能安心接種，不會將高端疫苗供給校園。衛福部政務次長王必勝今對此表示，民選市長應與所有人民站一起，而不是只跟「同溫層的市民」站在一起。

蔣萬安昨參加遠見高峰會專題論壇會後媒體聯訪時，對於王必勝指出拿高端政治操作不道德的說法，表示民眾或家長若有疑慮，台北市政府絕對與人民站在一起，盼流感疫苗施打民眾應有「知及選擇」的權利。讓民眾能夠打得安心，整體疫苗施打率也能上升。

對此，王必勝強調，4種公費疫苗皆經科學驗證，有人想挑戰臨床試驗，相關合格表格也已公布清楚，可證明安全性無虞。他說，尊重民眾施打疫苗的選擇，有人打有人不打，除無意願施打者外也應重視願意施打者的權益。地方政府應參考科學證據，了解疫苗是否確實存在危害，而不是「討厭哪個品牌，就去操作品牌。」

對於蔣萬安回應是與人民站在一起，王必勝表示，民選的市長應與所有市民站在一起，而不是只跟同溫層的市民站在一起。他說，這些事與健康及生命安全有關，尊重縣市政府首長職權，但不應刻意操作，須多加考慮。

疾管署公布，目前公費流感疫苗4種廠牌疫苗採購量及比例分別為，國光生物科技股份有限公司349萬3450劑（占50%）、賽諾菲股份有限公司192萬1400劑（占27.5%）、台灣東洋藥品工業股份有限公司86萬4630劑（占12.4%）、高端疫苗生物製劑股份有限公司70萬7420劑（占10.1%），皆按各廠牌採購數量的比例配送至各地方政府衛生局，由衛生局分配至轄區合約院所供民眾接種。

公費流感疫苗於今年10月2日起開打，截至10月18日止，公費流感疫苗已使用約226.3萬餘劑，接種進度較去年同期212.6萬劑，增加約13.6萬劑。

流感疫苗 高端疫苗 王必勝 蔣萬安

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