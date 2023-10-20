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普悠瑪事故協會控調查報告說謊 政院：絕無造假可能
普悠瑪事故5周年，台北文明人權協會及普悠瑪事故協會今舉行記者會直指行政院調查報告中的車輛臨界速度、翻車時間及事故車輛時速皆說謊串證。行政院發言人林子倫回應表示，關於普悠瑪事故翻車時間的認定，行政院調查報告與運安會補強報告概為一致，絕無造假。
林子倫指出，行政院調查報告所蒐集相關紀錄器係以事發車輛TCMS為校時標準，翻車時間為4:49:27。並且，普悠瑪事故案發後宜蘭地檢署即於現場查扣包含行車紀錄器等證物，直至2023年4月才歸還交通部台鐵局，相關內容絕無造假可能。
林子倫表示，有關外界質疑列車臨界速度認定，行政院報告是以分析新馬彎道曲線之傾覆臨界速度範圍(130.5～135.3 km/h)，證明車速已超過傾覆臨界速度，依運安會推論，列車第8車車廂中心開始傾覆點於89K+223至89K+224間，依國際公式計算臨界速度136.0～136.8 km/h，當時列車時速141公里已超過傾覆臨界速度，相關報告皆依事實根據經專業評估後撰寫，可受社會各界公評。
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