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與羅森柏格反台獨要兩岸對話立場一致？陳建仁：是

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。記者潘俊宏／攝影
行政院長陳建仁。記者潘俊宏／攝影

AIT主席羅森柏格今年第三度來台，表達美國不支持台灣獨立，但支持兩岸展開對話，呼籲北京與台灣溝通。國民黨立委陳以信今天在立法院質詢行政院長陳建仁，詢問他是否與羅森柏格立場一致，陳建仁回答是，台灣已經是一個主權獨立的國家，維持現狀使兩岸和平穩定是政府主要努力的目標。

陳以信詢問陳建仁如何看羅森柏格的發言，陳建仁表示，全世界的人都希望看到台海和平穩定，兩岸之間有健康永續的交流。政府也一再主張，兩岸唯一共同的目標就是達到和平、對等的對話，這一項是政府努力的目標。

陳以信進一步詢問，那反對台獨呢？陳建仁表示，台灣已經是一個主權獨立的國家，維持現狀使得兩岸能夠和平穩定，是行政院主要努力的目標。陳再問否同意羅森柏格說反對台獨？陳回答，台灣現在已經是一個主權獨立的國家；陳追問，所以院長和羅森柏格立場一致？陳建仁說，是啊。

陳以信詢問陳建仁，要如何讓兩岸對話？陳建仁說，兩岸的對話須要雙方一起來努力，例如兩岸互相開放自由行，或台灣開放國人到大陸自由行和學生就學，但我國釋出的善意目前為止沒有得到很好的回應，反而得到的是已讀不回，我們也遺憾。

陳以信也提及，前總統馬英九訪美時說要兩岸對話，但遭陸委會和外交部發新聞稿批評，而陳建仁現在又說要兩岸對話，為什麼這麼矛盾？陳揆回應，如果馬英九的兩岸對話是以「九二共識」為基礎的講法，當然政府是沒有辦法同意。

不過，陳以信說，國人都有他的言論自由。陳建仁表示，馬英九有他的言論自由，「但講以九二共識為基礎這樣的兩岸對話，是外交部...」沒等陳揆回答完，陳以信馬上反問，所以沒有九二共識為基礎政府也可以做到兩岸對話？陳回，盡最大的努力來進行。

陳建仁 陳以信 馬英九 羅森柏格 AIT 台獨

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