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前核四廠長從事能源工作一輩子 最怕高官說這句

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前核四廠長王伯輝。圖／聯合報系資料照
前核四廠長王伯輝。圖／聯合報系資料照

前核四廠長王伯輝今天在臉書質疑，劃一個未來的夢，能解決台灣的燃眉之急嗎？他說自己從事能源工作一輩子，最怕的高官就是來工地，指著天空的星星說，好棒，「你們要朝這方向努力」？卻不在乎眼前垂手可得的。

王伯輝認為，務實、科學才能解決台灣能源問題，但現在台灣卻是為了種電而種電，犧牲國土，在良田種電、砍樹種電、鹽田種電。環顧世界各國，波蘭、義大利、英國、法國、日本、韓國、美國及中國等，莫不全力推動核電。

王伯輝揶揄，台灣人比世界各國的人聰明嗎？恐怕是比較好騙罷了。呼籲國人珍惜決定，因為2024年總統大選的選擇，決定台灣的未來。

種電 台灣人 2024選舉 2024總統選舉

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