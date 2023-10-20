前核四廠長從事能源工作一輩子 最怕高官說這句
前核四廠長王伯輝今天在臉書質疑，劃一個未來的夢，能解決台灣的燃眉之急嗎？他說自己從事能源工作一輩子，最怕的高官就是來工地，指著天空的星星說，好棒，「你們要朝這方向努力」？卻不在乎眼前垂手可得的。
王伯輝認為，務實、科學才能解決台灣能源問題，但現在台灣卻是為了種電而種電，犧牲國土，在良田種電、砍樹種電、鹽田種電。環顧世界各國，波蘭、義大利、英國、法國、日本、韓國、美國及中國等，莫不全力推動核電。
王伯輝揶揄，台灣人比世界各國的人聰明嗎？恐怕是比較好騙罷了。呼籲國人珍惜決定，因為2024年總統大選的選擇，決定台灣的未來。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言