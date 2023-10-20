前核四廠長從事能源工作一輩子 最怕高官說這句

國民黨總統參選人侯友宜今天在中部舉行萬人誓師大會，合體台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜「漢子、燕子、禿子」再次合體，值得注意的是，造勢大會的地點選在沙鹿區，且就在民進黨總統參選人賴清德點名質疑的台中捷運藍線「正英站」附近，順勢拉抬國民黨立委參選人顏寬恒的用心不言可喻。 賴清德日前到台中出席後援會活動，高分貝批評盧秀燕更改中捷藍線路線，將站點改到「有力人士」住家附近，實在讓人失望，大家都知道「有力人士」及站點是在說顏寬恒及正英站，中部綠營人士更將侯友宜這場造勢地點的選擇，解讀為「根本是公然叫陣」，更指「賴清德不該碰中捷藍線議題的」，為何地方人士對賴清德的「有力人士」發言有意見？

2023-10-20 13:51