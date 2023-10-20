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影／陳以信：王定宇贈送過期捕蚊藥 恐違法
國民黨立委陳以信上午在黨團舉行「踢爆王定宇贈送違法過期捕蚊藥」記者會，陳以信表示，台南市登革熱疫情延燒，日前立委王定宇贈送了1000組捕蚊器給台南鄉親來抑制病媒蚊。但捕蚊器中的捕蚊藥劑製造日期是2015年、有效日期是2018年，而現今是2023年，已經過期了5年，怎麼還拿出來送？
陳以信肯定王定宇想要防範登革熱的用心，但送了卻是過期的劣質的環境用藥。陳以信表示，在環境用藥第8條的對劣質用藥的標準的規定是指「超過有效期限」用藥的規定。王定宇此舉恐違反了環境用藥管理法46條的規定，違反第8條3款超過有效期限的環境用藥不能庫存、不能銷售的規定。
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