提凍結潛艦預算遭綠批 藍黨團：綠淪黨意立委怠忽職守
立法院國防委員會下周將審查國防部預算，國民黨立委馬文君、吳斯懷及廖婉汝連署提案凍結潛艦國造相關預算3億元，遭民進黨團批評。國民黨立法院黨團今聲明表示，支持國防預算，但要為民把關、錢要花在刀口上，民進黨立委淪為黨意立委，不思監督政府怠忽職守，現反過來汙名化依法監督政府的在野黨立委，才應受到全民的唾棄及譴責。
國民黨團表示，依據中華民國憲法第63條，立法委員有預算審查權，本於職責對中央政府的各項預算進行審查，提案凍結，並要求行政院、國防部依憲、依法在立法院向國人公開說明，才是一個負責任的國會議員該做的事。
國民黨團指出，國民黨當然支持及強化國軍自主防衛力量的建立，而凍結預算為立委要求行政機關必須回應民意、化解爭議的必要方式之一，立法院8個常設委員會以此方式監督行政機關早行之有年，如果政府官員把錢花在刀口上，自然能得到朝野各黨團的支持，也才符合民主國家行政立法相互監督制衡的基本原則。
國民黨團說，民進黨全面執政七年多，民進黨立委淪為黨意立委、踐踏民意不是新聞，潛艦國造相關預算案各種傳聞不斷，行政院、國防部以及潛艦國造相關小組召集人都有必要向外說明清楚，這才是政府該做的事，而執政黨立委不思監督政府怠忽職守，反過來汙名化在野黨立委，才應受全民唾棄。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言