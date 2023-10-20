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提凍結潛艦預算遭綠批 藍黨團：綠淪黨意立委怠忽職守

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
蔡英文總統日前主持潛艦國造原型艦「海鯤艦」命名暨下水典禮。路透
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立法院國防委員會下周將審查國防部預算，國民黨立委馬文君、吳斯懷及廖婉汝連署提案凍結潛艦國造相關預算3億元，遭民進黨團批評。國民黨立法院黨團今聲明表示，支持國防預算，但要為民把關、錢要花在刀口上，民進黨立委淪為黨意立委，不思監督政府怠忽職守，現反過來汙名化依法監督政府的在野黨立委，才應受到全民的唾棄及譴責。

國民黨團表示，依據中華民國憲法第63條，立法委員有預算審查權，本於職責對中央政府的各項預算進行審查，提案凍結，並要求行政院、國防部依憲、依法在立法院向國人公開說明，才是一個負責任的國會議員該做的事。

國民黨團指出，國民黨當然支持及強化國軍自主防衛力量的建立，而凍結預算為立委要求行政機關必須回應民意、化解爭議的必要方式之一，立法院8個常設委員會以此方式監督行政機關早行之有年，如果政府官員把錢花在刀口上，自然能得到朝野各黨團的支持，也才符合民主國家行政立法相互監督制衡的基本原則。

國民黨團說，民進黨全面執政七年多，民進黨立委淪為黨意立委、踐踏民意不是新聞，潛艦國造相關預算案各種傳聞不斷，行政院、國防部以及潛艦國造相關小組召集人都有必要向外說明清楚，這才是政府該做的事，而執政黨立委不思監督政府怠忽職守，反過來汙名化在野黨立委，才應受全民唾棄。

國民黨 民進黨 立法院 潛艦 馬文君 國防預算

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