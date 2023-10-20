駁民進黨控不懂補助申請規定 藍委：夾帶無關座談報銷

國民黨立委陳以信日前披露民進黨浮濫申請台灣民主基金會政黨補助款，遭民進黨予以駁斥。陳以信今日表示，規定寫明補助政黨，以推動「國會外交或國際民主活動」為限，民進黨卻夾帶一大堆國內青年座談來報銷經費，不符合補助政黨目的。

針對陳以信的說法，民進黨昨表示，向台灣民主基金會申請的補助案件，都依相關規定提出，且經基金會審查核准，陳以信身為民主基金會董事，不諳相關規定，在國會殿堂上錯誤指控，誤導社會視聽，更是對民主基金會人員專業的不信任。

陳以信今早駁，他先前在外委會質詢踢爆民進黨浮濫申請台灣民主基金會政黨補助款，明明捐助章程第六條寫明補助政黨，以推動國會外交或國際民主活動為限，民進黨卻夾帶一大堆國內青年座談來報銷經費，不符合基金會補助政黨之目的。民進黨中央不思反省，昨晚竟發新聞稿，指他不懂經費核銷規定感到遺憾，他身為董事之一，怎會不懂規定。

陳以信表示，9月25日台灣民主基金會開董事會時，也有多位監事接連發言批評政黨補助款監督不當，不應讓政黨花在不是推動政黨外交的工作上，民進黨自己也有與會董事可去問。台灣民主基金會是外交部所捐助成立，預算都是民脂民膏，都要通過立法院審查，民進黨亂花老百姓的錢成性還狡辯，墮落至此讓人遺憾，更加憤怒。

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