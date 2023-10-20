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好神秘⋯府院通知賴清德至學會致詞 媒體卻吃閉門羹

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
府院告知媒體，賴清德今赴第23屆亞太靜脈暨腸道營養學會議（PENSA）發表致詞，他離開時卻避談內容。記者林琮恩／攝影
府院告知媒體，賴清德今赴第23屆亞太靜脈暨腸道營養學會議（PENSA）發表致詞，他離開時卻避談內容。記者林琮恩／攝影

府院昨通知媒體，副總統賴清德今將出席亞太靜脈暨腸道營養學會議致詞。媒體一早抵達現場，卻被拒於門外，隨扈表示該會議禁止非會員進入。會後媒體喊話詢問賴清德致詞內容，他亦不發一語，演講內容成謎、相當神秘。主辦方稍晚代為說明，副總統僅表示，因應政府推動在宅醫療，營養醫療將是未來重要角色。

府院昨在媒體群組發布採訪通知，但賴清德上午赴在台北國際會議中心舉行的2023年第23屆亞太靜脈暨腸道營養學會議（PENSA）發表致詞，入場前不接受媒體採訪，也禁止旁聽致詞內容；致詞後，面對媒體喊話詢問，則面無表情、快步離開。主辦單位透露，是在會議舉辦前不久，才了解賴清德要到場致詞。

近期因護理缺工、醫院病床數吃緊，衛福部健保署想出在宅醫療作為解方。台灣靜脈暨腸道營養醫學會理事長暨高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元在發表開場致詞後接受媒體訪問指出，賴副總統致詞時說，營養醫療將是未來重要角色，尤其因應人口老化，政府將推動在宅醫療，靜脈營養、腸道營養將是重要一環。

王照元表示，本次會議共邀集全球30國家、共1143名營養醫學專家與會，發表專題演講的學者來自國內外，共99位。此為台灣靜脈暨腸道營養醫學會成立30年來，第三次舉辦大型國際會議。今年也是PENSA首次恢復實體舉辦，實體活動優點多，各國學者能夠直接互動交流，需要提供資訊時也能更直接。

他進一步表示，今年會議主題為「疾病營養與治療方式的進展」，聚焦未來營養學發展議題，例如癌症營養、居家營養、術後快速復原，以及器官移植、兒童與重症、重大外傷等，均與營養學有關。另外，台灣在營養給付方面仍有進步空間，目前給付偏低，醫師只能靠熱忱投入，沒有給付回饋，呼籲日後成立營養專科，讓營養醫師也能獲得與其他專科醫療人員相等的給付。

2023年第23屆亞太靜脈暨腸道營養學會議（PENSA）在台北國際會議中心舉行，副總統賴清德致詞後才開放媒體進入。記者林琮恩／攝影
2023年第23屆亞太靜脈暨腸道營養學會議（PENSA）在台北國際會議中心舉行，副總統賴清德致詞後才開放媒體進入。記者林琮恩／攝影

醫學 賴清德 醫師

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