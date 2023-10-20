陸委會國旗出錯 邱太三認未仔細核對：過去沒這樣狀況
陸委會日前舉辦的國慶晚會上，舞台背景國旗圖的白日光芒出錯，從12道變成13道。陸委會主委邱太三今在立法院受訪表示，廠商從授權網站拉圖檔去做， 檢視過去並沒這樣情形，應是廠商的缺失，陸委會自己也沒有仔細地做核對，未來會更加小心謹慎。
行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢，邱太三在進入議場前被問到國旗出錯議題。邱太三表示，感謝發現者的細心和貼心，也讓國人知道陸委會、外交部等都積極舉辦國慶慶祝活動。
邱太三表示，未來承辦單位對於受託廠商製作，會更加小心謹慎，也會逐一檢視，所幸過去都沒有這樣狀況。
被問到道歉完後續如何處理？邱太三表示，承辦單位會按照合約規定，和得標廠商做處理，陸委會也會檢視過去整體流程，找出問題出在哪裡。
媒體也問當天現場有沒有人發現，邱太三指出，由於文字很清楚，因此對制式圖文，恐怕比較少人注意，當天「非常嗨」，即使有對岸和少數國內政治人物抵制，當天活動仍很熱烈。
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