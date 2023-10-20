快訊

26歲男胸悶掛急診竟心肌梗塞！年輕心梗多因高血脂，吃燕麥能降LDL嗎？醫師給建議

歐陽靖挨轟「為衝流量小孩不上課」 親揭內幕氣炸：3歲為何不能玩？

一本講崇禎的書遭大陸下架 背後恐不是印刷問題

陸委會國旗出錯 邱太三認未仔細核對：過去沒這樣狀況

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
陸委會的國慶晚宴出現的國旗背板出現「13道不對稱光芒」國旗。(圖／取自游淑慧臉書)
陸委會的國慶晚宴出現的國旗背板出現「13道不對稱光芒」國旗。(圖／取自游淑慧臉書)

陸委會日前舉辦的國慶晚會上，舞台背景國旗圖的白日光芒出錯，從12道變成13道。陸委會主委邱太三今在立法院受訪表示，廠商從授權網站拉圖檔去做， 檢視過去並沒這樣情形，應是廠商的缺失，陸委會自己也沒有仔細地做核對，未來會更加小心謹慎。

行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢，邱太三在進入議場前被問到國旗出錯議題。邱太三表示，感謝發現者的細心和貼心，也讓國人知道陸委會、外交部等都積極舉辦國慶慶祝活動。

邱太三表示，未來承辦單位對於受託廠商製作，會更加小心謹慎，也會逐一檢視，所幸過去都沒有這樣狀況。

被問到道歉完後續如何處理？邱太三表示，承辦單位會按照合約規定，和得標廠商做處理，陸委會也會檢視過去整體流程，找出問題出在哪裡。

媒體也問當天現場有沒有人發現，邱太三指出，由於文字很清楚，因此對制式圖文，恐怕比較少人注意，當天「非常嗨」，即使有對岸和少數國內政治人物抵制，當天活動仍很熱烈。

邱太三 陸委會 國旗 國慶 陳建仁

延伸閱讀

陸委會國慶放錯誤國旗 陳建仁：已提醒各部會注意細節

陳建仁呼籲侯友宜以事實來討論政府施政 不要抹黑造謠

揭弊者保護法草案 陳建仁：盼速送行政院會討論

主持治安會報 陳建仁：全面檢視工廠易燃化學物質管理

相關新聞

賴佩霞火速完成放棄美籍手續 嘉市議員花近4月才搞定說「羨慕」

鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞投入2024總統、副總統選舉連署，賴佩霞昨天表示，她已取得「喪失美國國籍證書」，不再具有美...

陸委會國旗出錯 邱太三認未仔細核對：過去沒這樣狀況

陸委會日前舉辦的國慶晚會上，舞台背景國旗圖的白日光芒出錯，從12道變成13道。陸委會主委邱太三今在立法院受訪表示，廠商從...

陸委會國慶放錯誤國旗 陳建仁：已提醒各部會注意細節

陸委會本月9日舉辦國慶晚宴，但背後的國旗背板被抓包是「13道不對稱光芒」的國旗，引發爭議。行政院長陳建仁上午赴立法院備詢...

陳建仁呼籲侯友宜以事實來討論政府施政 不要抹黑造謠

行政院指控國民黨總統參選人侯友宜為選情抹黑政府政策，不符首長格局。行政院長陳建仁上午赴立法院備詢前受訪，他呼籲侯友宜和朝...

【專家之眼】一帶一路十周年：回顧與前瞻

近日在北京舉行一帶一路十周年高峰會，共有140個國家與組織，共四千餘人參加，盛況空前。此乃大陸方面重要的主場外交，更是中...

影／馬英九抵達華府 蕭美琴接機相迎

率團訪美的前總統馬英九19日抵達華府，中華民國駐美代表蕭美琴親自接機，蕭美琴表示，作為國家外交官對卸任元首該有的禮遇，都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。