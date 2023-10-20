陸委會國慶放錯誤國旗 陳建仁：已提醒各部會注意細節

陸委會本月9日舉辦國慶晚宴，但背後的國旗背板被抓包是「13道不對稱光芒」的國旗，引發爭議。行政院長陳建仁上午赴立法院備詢前受訪表示，陸委會昨天已在第一時間提出道歉，他也要求各部會或者各單位未來在主辦相關活動的時候，一定要特別注意所有的這些細節，免得造成誤會，讓大家有不必要的誤解，這相當地重要。

此外，被指涉入潛艦國造洩密案的國民黨立委馬文君，在國防及外交委員會再度提案凍結潛艦預算。陳建仁表示，潛艦國造的計畫對於加強我國海疆戰地相當地重要，也能夠捍衛台灣的安定及區域和平，希望朝野黨團都能夠理性地來討論此事，在理性討論後能夠加以合理監督。

陳建仁說，希望朝野各黨團大家一起來讓國艦國造的工作能夠繼續，使台灣能夠有自主的國防，而且讓台灣的戰力能夠提升，來促進兩岸的和平及區域的穩定。

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