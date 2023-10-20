陳建仁呼籲侯友宜以事實來討論政府施政 不要抹黑造謠

行政院指控國民黨總統參選人侯友宜為選情抹黑政府政策，不符首長格局。行政院長陳建仁上午赴立法院備詢前受訪，他呼籲侯友宜和朝野各黨都能夠理性的，以事實為根據來討論政府的施政，不要抹黑造謠，這樣台灣社會才能夠更和諧，公共事務的討論也會更正確，更趨於理性。

陳建仁表示，社會各界對於政府施政的討論都應該以事實為基礎，政府一定會妥善的改善，讓施政更能達到福國利民的目標；如果不是根據具體事實，或是為了特定的政治目的惡意中傷政府，甚至抹黑整個台灣，對於社會的理性討論不是很好的事情。

陳建仁表示，部分人士最近所提出的不實指控，已經證明是錯誤的，政府也多次對外加以說明，但部分人士仍然利用它重傷台灣，傷害台灣的和諧。他認為，不要為了特定的政治目的做這樣的抹黑造謠，不但沒助於整個社會的理性討論政府的施政，對於整個民主政治的理性討論也有很大的傷害。

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