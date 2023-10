賴佩霞火速完成放棄美籍手續 嘉市議員花近4月才搞定說「羨慕」

鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞投入2024總統、副總統選舉連署,賴佩霞昨天表示,她已取得「喪失美國國籍證書」,不再具有美國公民身分,賴只費時1個多月完成放棄美國籍手續;反觀,同樣擁有美國國籍的嘉義市新科議員王浩,去年費時近4個月才取得喪失美國國籍證書,辦理時程相差3個月,王浩說,「祝福賴佩霞,羨慕拿麼快!」

賴佩霞有美國國籍,必須在11月24日前完成放棄程序,才能登記為候選人,33歲時代力量嘉義市議員王浩去年登記參選前,花費近4個月完成放棄美國籍手續,過程波折,在郭台銘宣布賴佩霞當副手後,他接受媒體訪問曾說,想在1、2個月內完成放棄美國籍手續,根本是不可能的任務。

但昨天賴佩霞臉書發文說,許多人相當關心她雙重國籍問題,為了尊重相關工作流程,她在申請放棄美國國籍的過程中並未對外多做說明,如今終於能和大家分享最新進度,她已正式取得「喪失美國國籍證書」(Certificate of Loss of Nationality of the UnitedStates),可以明確地向大家報告,賴佩霞已經不具有美國公民的身分。

王浩出示喪失美國國籍證書說,他因父親關係擁有美國國籍,俄烏戰爭開打,他要做踏實台灣人,跟台灣共存亡,去年2月跟AIT預約安排面試放棄美籍,花6萬多元台幣付手續費,3月19日宣誓放棄美國國籍,直到6月2日才收到證明。

他表示,放棄美國籍過程,從預約到現場完成宣示繳費,到最後美國文件寄來台灣,保守估計要3個多月以上。對賴佩霞能拿麼快取得放棄美國籍證書,他說,「祝福!羨慕!」

賴佩霞昨天臉書貼出「喪失美國國籍證書」(Certificate of Loss of Nationality of the UnitedStates)。圖/取自賴佩霞臉書 擁有美國國籍的嘉義市新科議員王浩,費時近4個月才取得喪失美國國籍證書。圖/王浩提供

