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賴佩霞火速完成放棄美籍手續 嘉市議員花近4月才搞定說「羨慕」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
擁有美國國籍的嘉義市新科議員王浩，費時近4個月才取得喪失美國國籍證書。圖／聯合報資料照片
擁有美國國籍的嘉義市新科議員王浩，費時近4個月才取得喪失美國國籍證書。圖／聯合報資料照片

鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞投入2024總統、副總統選舉連署，賴佩霞昨天表示，她已取得「喪失美國國籍證書」，不再具有美國公民身分，賴只費時1個多月完成放棄美國籍手續；反觀，同樣擁有美國國籍的嘉義市新科議員王浩，去年費時近4個月才取得喪失美國國籍證書，辦理時程相差3個月，王浩說，「祝福賴佩霞，羨慕拿麼快！」

賴佩霞有美國國籍，必須在11月24日前完成放棄程序，才能登記為候選人，33歲時代力量嘉義市議員王浩去年登記參選前，花費近4個月完成放棄美國籍手續，過程波折，在郭台銘宣布賴佩霞當副手後，他接受媒體訪問曾說，想在1、2個月內完成放棄美國籍手續，根本是不可能的任務。

但昨天賴佩霞臉書發文說，許多人相當關心她雙重國籍問題，為了尊重相關工作流程，她在申請放棄美國國籍的過程中並未對外多做說明，如今終於能和大家分享最新進度，她已正式取得「喪失美國國籍證書」（Certificate of Loss of Nationality of the UnitedStates），可以明確地向大家報告，賴佩霞已經不具有美國公民的身分。

王浩出示喪失美國國籍證書說，他因父親關係擁有美國國籍，俄烏戰爭開打，他要做踏實台灣人，跟台灣共存亡，去年2月跟AIT預約安排面試放棄美籍，花6萬多元台幣付手續費，3月19日宣誓放棄美國國籍，直到6月2日才收到證明。

他表示，放棄美國籍過程，從預約到現場完成宣示繳費，到最後美國文件寄來台灣，保守估計要3個多月以上。對賴佩霞能拿麼快取得放棄美國籍證書，他說，「祝福！羨慕！」

賴佩霞昨天臉書貼出「喪失美國國籍證書」（Certificate of Loss of Nationality of the UnitedStates）。圖／取自賴佩霞臉書
賴佩霞昨天臉書貼出「喪失美國國籍證書」（Certificate of Loss of Nationality of the UnitedStates）。圖／取自賴佩霞臉書
擁有美國國籍的嘉義市新科議員王浩，費時近4個月才取得喪失美國國籍證書。圖／王浩提供
擁有美國國籍的嘉義市新科議員王浩，費時近4個月才取得喪失美國國籍證書。圖／王浩提供

美國公民 國籍 嘉義 賴佩霞

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