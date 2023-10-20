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【專家之眼】一帶一路十周年：回顧與前瞻

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
俄羅斯總統普亭(前左二)18日出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並與中國領導人習近平(前右二)會晤。(路透社)
俄羅斯總統普亭(前左二)18日出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，並與中國領導人習近平(前右二)會晤。(路透社)

近日在北京舉行一帶一路十周年高峰會，共有140個國家與組織，共四千餘人參加，盛況空前。此乃大陸方面重要的主場外交，更是中國的國家戰略，以及其大國外交的戰略核心支柱。

回溯其起源可知，自2001年911事件美國受傷甚重，再加上2007次貸危機，以及之後引起的2009歐債危機，使得中方還向歐洲國家紓困，形成東昇西降的拐點。自2010大陸成為世界第二經濟體之後，自有尋找出路的想法，因而提出一帶一路的倡議，將自2013起直至2049完成。

2015年，習近平再提出人類命運共同體與人類共同價值的理念，其中包括在世界層次追求和平與發展，在國家層次追求公平與正義，以及在人民層次追求民主與自由，來針對所謂的普世價值，意即這些價值的內涵各國可自訂，導致2022年5月，布林肯直指中國要重訂國際規則來與西方分庭抗禮，再加上美國對中國的多方制裁，其實一個全球化的世界已被分為兩個半球化的區域。

一帶一路中絲路經濟帶的核心區域包括：新疆、青海、直至甘肅、陝西與西南的重慶、四川等，而海上絲綢之路的主要航點包括：泉州、福州、河內、吉隆坡、雅典與威尼斯等。

此外，中方也有意消化過剩產能、保障能源與糧食供給，帶動西部地區的開發，建立金融貨幣聯盟，促進人民幣國際化，以基礎設施建設為新型經濟奠定基礎，來打破地緣政治上高風險國家中普遍存在的貧窮與動蕩互為因果的惡性循環。

截至2023年6月，中國已經與152個國家和32個國際組織簽署了200多份共建「一帶一路」合作文件，中國與這些國家的貿易額從2013年的1兆美元，增長到2兆美元。中方對這些國家總共投資了3000多個項目，非金融類投資達到7859億元，其中大部分變成了當地的港口、鐵路、橋梁、工業園區。

此外，由於中俄關係發展良好，中方還發展出冰上絲綢之路，中俄已同意在北極的北海航線沿俄羅斯領海內的海上航線共同建設，兩國企業正在開展該地區油氣勘探合作。一帶一路成功的項目包括：雲南-寮國磨萬鐵路、霍爾果斯陸港、印尼高速鐵路、中歐班列、孟加拉帕德瑪橋、克羅埃西亞佩列沙茨大橋等。但另一項旗艦項目是中巴經濟走廊，因經過有爭議的喀什米爾地區，而觸動印度，還有一些國家債台高築，導致項目停擺。

面對此一情勢，2021年G7推出「重建更好世界」倡議，2022年，又提出「全球基礎設施和投資夥伴關係」（PGII）計畫，2023年9月，更提出印度、中東、歐洲經濟走廊(IMEC) ，用來抗衡一帶一路，是否有效，還有待觀察，而相關國家必樂觀其成，這也可稱是一帶一路的附帶效果。

如今回顧這十年的發展，開展之初，各方反應極佳；但到了後期，因疫情與斷鍊，大陸經濟疲軟，外匯儲備大幅下降，情況不甚樂觀。

一帶一路 美國 北京 習近平

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