影／馬英九抵達華府 蕭美琴接機相迎

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
前總統馬英九（左）抵達華府訪問，中華民國駐美代表蕭美琴（右，背對者）接機歡迎。華盛頓記者張文馨／攝影
前總統馬英九（左）抵達華府訪問，中華民國駐美代表蕭美琴（右，背對者）接機歡迎。華盛頓記者張文馨／攝影

率團訪美的前總統馬英九19日抵達華府，中華民國駐美代表蕭美琴親自接機，蕭美琴表示，作為國家外交官對卸任元首該有的禮遇，都會遵照辦理。

馬英九15日起率團訪美，19日結束紐約行程，轉機前往華府，身著一襲白色西裝和深藍色外套的馬英九，由蕭美琴接機陪同步出雷根機場，有僑胞到場獻花歡迎。

馬英九此行率大九學堂學生訪問美國，將拜會華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）和傳統基金會（Heritage Foundation），與智庫學者座談，赴雙橡園接受蕭美琴設宴款待，並會晤美東僑胞。

對於美國行，馬英九簡短表示「很好」，也說自己打算在華府體驗熱愛的慢跑活動。

這是馬英九卸任總統以來第三度訪問美國，他上次訪美是2017年2月，當時是應智庫和學術單位邀請出訪，行程緊湊；馬英九上次訪問時會晤友台國會議員，在智庫發表專題演說，參加僑宴，也與駐華府的台灣媒體茶敘。

前總統馬英九（左）抵達華府訪問，中華民國駐美代表蕭美琴（右）接機歡迎。華盛頓記者張文馨／攝影
前總統馬英九（左）抵達華府訪問，中華民國駐美代表蕭美琴（右）接機歡迎。華盛頓記者張文馨／攝影
前總統馬英九（右）抵達華府訪問。華盛頓記者張文馨／攝影
前總統馬英九（右）抵達華府訪問。華盛頓記者張文馨／攝影

馬英九 華府 蕭美琴

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