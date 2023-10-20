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四千件政治檔案 明年二二八解密

聯合報／ 記者劉宛琳林縉明／台北報導
行政院會會後記者會。記者劉宛琳／攝影
行政院會會後記者會。記者劉宛琳／攝影

行政院會昨天通過「國家機密保護法」及「政治檔案條例」部分條文修正草案，屬國家機密之政治檔案，除有特殊情形外，至遲屆滿四十年解密。

國發會表示，需解密的政治檔案有四千多件，但有例外情況仍會維持保密；另限制應用的政治檔案有兩萬多件，修法後將在明年二月廿八日全部開放。

「國家機密保護法」修正條文刪除「涉及國家安全情報來源或管道之國家機密」永久保密之規定，延長保密期限須報請原核定機關或上級機關有核定權責人員核定，並每三年檢討一次；並增訂涉密人員返台後的通報義務及處罰規定，以維護國家安全利益。

針對陳文成命案或林宅血案是否全面解密，國發會副主委高仙桂說明，目前需解密的檔案有四千多件，有屬於以下三點例外情況還是會維持保密原則，包含對曾從事大陸知情報人員造成危害、涉及國際情報工作嚴重影響國家安全和對外關係、涉及大陸情報工作洩漏恐影響工作安全。

時代力量發言人余佳蒨批評，民進黨拖延立法至今，立法院本屆只剩一個會期，遺忘真相、不敢究責跟推給爭議，已成為蔡政府轉型正義不及格成績單的三大敗筆，呼籲朝野各黨支持，讓相關法案能在本會期結束前三讀通過，讓台灣轉型正義工程繼續再向前邁進。

轉型正義 時代力量

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